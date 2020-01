SEVERINA OTKRILA ŠOKANTNU ISTINU: ‘Bližnji su prodavali moju intimu za male novce’

View this post on Instagram

Prošlo je 54 dana i prošlo je “88 sati”… prošla je vječnost dok oni “skijaju”… Za ovog života sam puno puta doživjela nepravdu. Bližnji su prodavali moju intimu za male novce, a za velike i sami znate što se sve može dobiti… Ipak, 28.11.2019. na ovom licu je bilo najviše nepravde i tuge. Prošla su 54 dana tuge… Ali u tim danima tuge je bilo “88 sati” veselja i 54 dana njihove sramote. A mater mi je dobro rekla – nemoj da te Nitko i Ništa rastuži. Nitko i Ništa su me tog 28.11. prevarili i uvalili mi svoju tugu i sramotu, ali nisu mi mogli skinuti osmijeh… ni s ove fotografije, a ni s brojnih mojih nefotografiranih osmjeha. Jer Nitko i Ništa zauvijek ostaju Nitko i Ništa. Ponekad postanu Nitko i Nešto… Možda trenutno “slučajno skijaju”,ali nas ne mogu sve “preveslati”. Ne dajte da vam Nitko i Ništa uvale svoju sramotu i tugu i skinu osmijeh s lica. Meni nikad nisu… ni sad nisu… niti će… Fala Bogu! #Skijanje #Veslanje #Sport općenito #U zdravom tijelu zdrav humor #aleksa vrati se doma, skuvala san ti paštašutu #slusajmater #volimstosevolimo #ljubavseljubavljuvraca #zahvalnazasve #severina