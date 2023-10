Severina otkrila koji nogometaš joj je zapeo za oko: ‘Išla bih mu na sve utakmice’

Autor: I.D.

Pjevačicu Severinu Vučković nedavno je “izula iz cipela” dokumentarna serija o životu Davida Beckhama pa je svoje mišljenje pjevačica podijelila s pratiteljima na Instagramu.

Severina je priznala kako nije pratila nogometnu karijeru Beckhama, ali da bi sada išla na sve njegove utakmice.

Emotivna Sevka

“Gledam ovo, znojim se i igram s njim… Kakvo ludilo i nepoznat osjećaj u meni, jer niti sam pratila nogomet niti D. Beckhama (osim što je zgodan), ali bih sad odmah išla na sve te utakmice. Nogomet i ljubav… I Victoria… Pobjeda, woooow!”, napisala je.





Podsjetimo, Severina je ove subote izazvala niz reakcija u showu Superstar.

18-godišnji Petar Šegedin uspio je Sevku i Filipa raznježiti toliko da zaplešu pred kamerama.

Inače, Filip je vrlo važan muškarac u Sevkinom životu, naime, on je njen producent i prijatelj. Prošle godine se šuškalo da su njih dvoje u ljubavnoj vezi, no njih dvoje to nisu, naravno, nisu potvrdili.

Uz to, nedavno je na Instagramu Severina podijelila video u kojemu je otkrila što misli o braku.









“Ja ne bih da me više nitko prosi, da sam mogla sada reći da sam sretno rastavljena. Precijenjen je brak, sve je precijenjeno kad se sje*eš”, zaključila je pjevačica.

Pjevačica se prije dvije godine rastala od svog partnera Igora Kojića (36), koji je bio 15 godina mlađi od nje, a njihovo vjenčanje se dogodilo 2015. godine u Beogradu pred 600 gostiju. Severina je već ranije opisala taj brak kao ‘greška’.