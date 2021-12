SEVERINA OTKRILA ISTINU O ZGODNOM SRBINU: ‘Vjerojatno je moj razvod to potaknuo… Bolje da pišu o tome nego o nekim teškim stvarima’

Autor: Š. P.

Mediji iz čitave regije već mjesecima nagađaju o odnosu Severine i njezina dugogodišnjeg prijatelja i producenta Filipa Miletića. Nakon duge šutnje, pjevačica je napokon progovorila na tu temu i po prvi put demantirala da su u ljubavnoj vezi.

“Filip i ja nismo u vezi (smijeh), ne hodamo i Filip i ja. Jednostavno ne čitam novine već dugo, nego mi jave prijatelji što pišu i onda kad smo vidjeli naslov kao ‘Kako dalje’, onda smo se smijali, jer ono, kao sad, završili smo ploču i sad ćemo raskinuti…”, rekla je Severina u intervjuu za Klix.ba.

“Međutim, naša suradnja traje 10 godina, vjerojatno je moj razvod to potaknuo, ali to je toliko deplasirano. Uopće me više ne pitaju ni je li to istina ili nije, ali bolje da pišu o tome nego o nekim teškim stvarima o kojima se pisalo”, dodala je pjevačica.

Osvrnula se i na medijsku bombu koju je prije nekoliko mjeseci servirala u obliku intervjua za portal H-alter.









“Puno se pisalo o korupciji koja se događa u Hrvatskoj i koja je baš onako neočekivana, jer ono da ti netko oduzme dijete bez ikakvog razloga… Mislim, ja sam to znala i ovako i imala sam sve dokaze i onda neki Zdravko Mamić koji pobjegne u BiH otkrije kako to sve funkcionira”, rekla je Severina.

“I moram reći da sam jako sretna jer nakon što sam ja progovorila o svemu, primam puno poruka od majki iz BiH, jer je ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece i mladih grada Zagreba Gordana Buljan Flander napokon dala ostavku. Naime, ona je podučavala sve centre za socijalnu skrb, policiju u BiH, Crnoj Gori, Srbiji i u Makedoniji, tako da se ta praksa otuđivanja djeteta od majke, zapravo ta praksa koju je ona u stvari nazvala da majke otuđuju djecu… To je bila jedna strašna tema za koju dok se ne nađete u njoj ne znate koliko je teško. Zapravo, sve je korupcija, oni su svi uvezani, od poliklinike, škole, sudova… A sve je to zbog novaca”, ispričala je pjevačica.

Trenutno boravi u Sarajevu snimajući novogodišnji program, i to nakon što je napokon dovršila novi studijski album. Portalu Klix.ba otkrila je i da je već snimila nekoliko spotova te da će svjetlo dana ugledati početkom iduće godine.

“Za vrijeme pandemije svi smo nekako bili pali, ali sam srećom imala super prijatelje i oni su me tjerali da idem u studio. Doslovno smo snimali do neki dan i sretna sam i zadovoljna jer uvijek se tako usput događaju neke promjene koje ne očekuješ, ali koje su super za ploču i vjerujem da smo napravili odličan pop album”, zaključila je Seve.