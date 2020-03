Severina optužuje: Popović je lagao na sudu! On uopće ne živi sa svojom obitelji!

Autor: Dnevno

Rat između Severine i Milana Popovića nastavlja se i u ova teška vremena. Posljednji u nizu incidenata dogodio se prilikom posljednjeg propuštenog viđanja sina od strane Severine, na koje Severina ima pravo sudskom odlukom, kada se Milan Popović oglušio o njen odlazak, te nije dozvolio da vidi sina.

Razlog, navodi Severina, što se Popović zajedno sa sinom stavio u samoizolaciju uz tvrdnju kako je sa njim bio u Austriji na skijanju.

Severina je pak za Kurir ustvrdila kako Popović nije spominjao nikakvo skijanje, te ustvrdila kako nema razloga da njen sin bude u samoizolaciji, već to shvaća kao Popovićev izgovor da joj omogući viđanje.

Opisala je i trenutke kada ga je molila da sina vidi bar na pola sata, no Popović je kaže kazao kako ne zna kako bi joj osigurao tih pola sata. Uz to je kazala kako Popović u Beogradu ne živi sa svojom obitelji, zapitavši se kako da to ne zanima medije.

”Odjednom, otac mog sina od utorka, na dan mog termina tvrdi da je 7. i 8. ožujka bio na skijanju u Austriji i da je Aleksandra i sebe stavio u samoizolaciju. Do jučer nikakvo skijanje u Austriji nije spominjao, a ja sam u međuvremenu bila sa sinom dva puta prošle nedjelje u Zagrebu. Štoviše, otac djeteta je dan nakon navodnog povratka iz Austrije davao izjave televizijama o svojim problemima s računima u Zagrebačkoj banci. U Srbiju je doputovao u subotu 14.3. i nikakve mjere nisu bile na snazi niti su mu izdane na aerodromu. Molila sam da sina vidim ranije, već u nedjelju, barem na pola sata. Međutim, odgovorio mi je da je on “danas sa svojom braćom i da će doći kući tek navečer” i da “ne zna gdje da nađe tih pola sata”, izjavila je Severina za Kurir.

Na pitanje novinara znači li to da Popović ne živi na istoj adresi s majkom svoje dvoje mlađe djece pjevačica je odgovorila:

“To morate pitati gospodina Popovića. Naime, on je na sudu u Zagrebu, pa onda i po hrvatskim medijima prije i nakon presude tvrdio da je gradio kuću u kojoj živi u Zagrebu za svoju obitelj koja će se odmah doseliti. Štoviše, da će sina upisati u zagrebački vrtić. Naravno, ništa od toga se nije dogodilo. Laž pred sudom, laž u medijima, a očito čak i kada boravi u Beogradu on uopće ne živi sa svojom novom obitelji. Kako medije to ne zanima?”, upitala se Severina koja trenutno sa sinom komunicira samo putem telefona.

Ipak, ono što ju najviše boli je što u ovim teškim trenucima ne može zagrliti vlastitog sina.

– U vrijeme najveće krize čovječanstva uskraćuje mi da vidim dijete, kada svakoj majci jedino treba zagrljaj svog djeteta, zbog kojeg sam došla u Beograd, a pogotovo jer svakom djetetu treba zagrljaj majke. On je proglasio samoizolaciju, izolaciju od mene. Ali, neću ni klonuti ni odustati, niti ću se predati. Dočekat ću pravdu”, kazala je Severina.