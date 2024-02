Severina opet na sudu, razlozi novog slučaja se nižu: ‘To je princip, ubijte glasnika’

Autor: I.D.

U ponedjeljak se pjevačica Severina Vučković pojavila na Općinskom kaznenom sudu zbog optužbi za uhođenje Gordane Buljan Flander, bivše ravnateljice Poliklinike za zaštitu djece i mladih grada Zagreba te za slanje uvredljivih poruka ravnateljici sinove škole, Ljiljani Klinger, a utorak je Sevka ponovno na sudu, ali zbog drugih optužbi.

Naime, radi se o zakazanom ročištu na zagrebačkom Općinskom građanskom sudu. Kako piše 24sata, Severinu tuži učiteljica, a tužba je podignuta lani u travnju zbog incidenta u školi u listopadu 2019. godine. Učiteljica od pjevačice traži 70.000 kuna odštete.

Podsjetimo, Severina je tad optužila učiteljicu da joj je sina zatvorila u sobu, te zlostavljala psihički i fizički. Pjevačica je na sud došla oko 9 sati, a ročište je trajalo više od dva sata. “Nažalost, moram dolaziti na sud zato što oni koje trebam tužiti ja, oni tuže mene. Po principu, ubijte glasnika”, rekla je Severina za 24sata nakon ročišta.

‘U ovom postupku sve je tajno’

Inače, Severina je u ponedjeljak došla na sud zbog postupka u kojem tužiteljstvo, nakon što su otkrili da je pjevačica objema žrtvama poslala preko 150 poruka neprimjerenog spektra, odlučilo da su te poruke zapravo uvrede i zastrašivanje s ciljem uznemiravanja. Naime, za razliku od Klinger, koja joj je na neke poruke odgovorila i ujedno preklinjala da joj ih prestane slati, Buljan Flander na njih uopće nije odgovarala.

U podignutoj optužnici tužiteljstvo traži od suda da Vučković osudi na uvjetnu kaznu od 10 mjeseci s trogodišnjom rokom kušnje. Prema optužnici, Severina je od 4. srpnja do 20. listopada 2021. Klinger preko WhatsAppa poslala preko stotinu poruka. O kakvim je porukama riječ pročitajte OVDJE.

Severina je nakon ročišta dala podulju medijsku izjavu: “Optužnica DORH-a protiv mene podignuta je u rekordnom roku. Ja, naime, nisam imala svoju “Radost” koja će mi pomagati, a kažu da sam lipa. Ono što je također bitno je da u ovom postupku sve tajno, ali jako smo dugo ovdje bili. Moram reći da ljudima kojima sam to bila govorila prije pet godina, koji su u sve bili involvirani, tada mi se nije vjerovalo”, započela je.

“Sada, kada su donijeli ovu presudu Vrhovnog suda, da mi se dijete oduzme dijete zbog proceduralne greške, vraća se sve na nepravomoćnu privremenu mjeru, a ne pravomoćnu presudu. Prekjučer sam pročitala da je predsjednica sudskih vještaka bila upitana za moj slučaj i ona je rekla da sutkinja uopće nije smjela uzeti vještaka Grošića zbog toga što on nije sudski vještak i ne samo to, on se opravdao da je kognitivno nesposoban i da ne može doći na Županijski sud”, nastavila je.

“Je li normalno u državi Hrvatskoj da se protiv “Lipe” nije podignula optužnica DORH-a zbog toga što je pila kavu s raznim “Radostima”, a ja koja kažem da sam lipa nikad nisam pila niti bih išla u isti kafić, gdje te radosti obitavaju”, rekla je Severina te dodala da se ona nije bavila vjetroelektranama.