Severina o vlastitom prokletstvu: ‘On mene toliko jako voli, ne može on jedan dan bez mene’

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Severina Vučković godinama vodi bitku s bivšim partnerom Milanom Popovićem oko skrbništva nad sinom Aleksandrom, a mediji u Hrvatskoj i regiji su se raspisali o njenom gostovanju u emisiji ‘Konačno petak‘ kada je voditeljica Maja Miralem pokrenula priču o njihovom sukobu, no ponajviše zbog vrlo neobične i mistične tvrdnje koju je iznijela pjevačica.

Upitavši ju kako uspijeva nakon svega ostati ”samo okrznuta i još jača i ljepša’, Severina je ustvrdila kako nije izgubila sebe.

“Nek’ ostane na tome da dušmani pocrkaju. Ono što mi je drago da, poslije silnih događanja, nisam izgubila sebe i ogrezla u gorčini. Stvarno, mogla sam sjediti mjesec dana u svojoj fotelji i pratiti što mi se događa, kao da radim ne znam ni ja šta. Nisam nikad smišljala stvari, valjda spadam u te likove kojima se stvari događaju, a da to ne žele”, kazala je Severina.





Voditeljica je zatim pitala misli li da će to ikada prestati i da će druga strana reći: “Ok, dosta je”, Severina je ustvrdila kako smatra da je Milan Popović zaljubljen u nju, a to je pripisala svojoj ostvarenoj želji iz djetinjstva, prema kojoj nije jedini koji je zaljubljen u nju.

“Ja mislim da ne. On mene toliko jako voli, ne može on jedan dan bez mene. To je bila moja davna želja još kad sam bila mala. Tu sam sebe proklela jer sam poželjela da svi koji se zaljube u mene zauvijek ostanu zaljubljeni u mene”, rekla je Severina.

Podsjetimo, Milan Popović se nakon Severine skrasio s partnericom Bojanom s kojom ima troje djece, dva sina i kćer koja se rodila u listopadu prošle godine.