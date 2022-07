SEVERINA NASTAVLJA RAT S RAVNATELJICOM KLINGER! Objavila je prepiske WhatsApp razgovora: ‘Evo nove prijetnje, ako i dalje bude iznosila neistine pustiti ću sve njene mailove van’

Autor: Dnevno.hr/T. P.

Severina Vučković, kao što je i najavila, ‘nastavlja borbu sve dok bude potrebno’ pa je tako objavila prepiske WhatsApp razgovora s ravnateljicom zagrebačke OŠ Matija Gubec Ljiljanom Klinger koja ju je tužila Općinskom sudu za ‘dva kaznena djela nametljivog ponašanja’.

Naime, Klinger je za Jutarnji list izjavila kako je Severina okrivila učiteljicu koja, po njezinim navodima, uopće ne radi u školi, za ozljeđivanje pjevačičinog sina Aleksandra te nanošenje psihičkih trauma.

Kako bi dokazala da govori istinu, Severina svakog dana objavljuje dokazne materijale koji potvrđuju njezine navode. Do sad je na Instagramu podijelila zdravstvene nalaze svog sina iz 2019. godine među kojima se nalazi i mišljenje psihologa koji je kroz razgovor s malenim Aleksandrom potvrdio da je dječak doživio psihičku traumu.





Bitka se nastavila, a na dnevni red došle su WhatsApp poruke koje je Severina razmijenila s ravnateljicom Klinger. Tekst koji je pjevačica stavila u opisu snimaka zaslona – donosimo vam u cijelosti.

‘Što bi novinari napisali: ‘Došli smo do važnih poruka’. ‘Ravnateljica iz pakla’, Ljiljana Klinger, mjesecima obmanjuje policiju, DORH, javnost, navodno jer se boji mojih prijetnji. A kad sam javno, prije tri godine, rekla da je moje dijete maltretirala, nikom ništa. A kažu da sve institucije rade za ‘dobrobit djeteta’. Jedine ozbiljne prijetnje s moje strane bile su da ću dati sve u medije?!? Za takve poput nje to je velika prijetnja.









Ona je povlaštena ravnateljica, njeni učenici se direktno upisuju na MIOC. Kako to, kako to? Neke mame je zatvarala u školu i brojnih primjera ima. Prijavila me treći put DORH-u jer se boji za sve ono što je radila. Od prvog dana školovanja mi je zabranila da odlučim tko će doći po moje dijete. Otac se nije slagao s mojim izborom, što je ona slijepo slijedila i tako kršila 4 godine sudsku presudu.

Prepiske koje je dala medijima su nepotpune. Da je, kako tvrdi, bila toliko ustrašena, opovrgavaju njene poruke koje mi je slala. To nisu bile prijetnje nego komunikacija primjerena njenom ponašanju. Donosim nove poruke, gdje se vidi da me zvala na dan ročišta u Splitu. Naizgled, ljubazna gospoja…

Vidi se da sam ja nju blokirala, ona mene nije. Kako to? Kako to? Evo nove prijetnje, ako i dalje bude iznosila neistine na svjedočenjima, onda ću pustiti sve njene mailove van’, napisala je Severina koja se potpisala kao Che Verina.