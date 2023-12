Severina kopirala slavnu bogatašicu? Zapanjila Hrvate prizorom: ‘Da jutenu vreću navuče’

Autor: I.D.

Pjevačica Severina Vučković na društvenim mrežama često objavljuje fotografije iz svog privatnog i poslovnog života, što s koncerata, što s proba, a za blagdane se pohvalila i s nekoliko obiteljskih fotografija. Seve je sa sinom i majkom pozirala u idilično ukrašenom domu te je oduševila pratitelje prljavo bijelom haljinom, čija cijena na stranici za modne brendove iznosi 2460 eura.

No, pjevačica je nakon Božića podijelila i vatrene fotografije na kojima pozira u crnoj haljini s dubokim dekolteom i raskošnim dijamantnim nakitom. Međutim, mnoge je zaintrigiralo Sevkino poziranje sa špagetama u ustima. Njene poze kod Hrvata su izazvale mnoge hvalospjeve: “Predivna, naša božica”, “Hvala ti za špagete”, “Definicija. Ikona”, “Kako je ovo sexy žena to je čudo”, “Prekrasni ste, ima tih žena koje izgledaju lijepo da i jutenu vreću na sebe navuku.”

‘Nije do haljine već do žene’

'Nije do haljine već do žene'

Kasnije se u komentarima pojavila jedna Sevkina pratiteljica koja je otkrila i cijenu njene haljine, no ne ulazimo u to je li cijena istinita ili nije. "Pogotovo kad obuku haljinu koja košta 5000 eura kao ova na njoj", "Da obučem od milijun eura haljinu ne bih na meni tako stajala, nije do haljine već do žene", pisale su dvije Sevkine obožavateljica.









Naime, Severinino poziranje s špagetama u ustima je zapravo prva "profurala" slavna poduzetnica i multimilijunašica Kim Kardashian, kada je odradila reklamu za modni dvojac Dolce & Gabbana 2022 godine. Kako je to sa špagetama u ustima odradila popularna Kim, pogledajte OVDJE.









Nedavno se pjevačica požalila medijima

Podsjetimo, Severina se ove godine baš pošteno potrudila oko uređenja obiteljskog doma i blagdanske gozbe. Na svom je Instagramu objavila snimku druženja s prijateljima i suradnicima. “Božić je okupiti voljene, da znaju koliko su voljeni, poželjni i da smo tu kad trebamo jedni drugima. Mi imamo Božić svaki dan…”, napisala je. Ipak, mnogima je za oko zapeo natpis na njenim ulaznim vratima, na kojoj piše “Severina i Aleksandar”.

Severina je, podsjetimo, prije nekoliko dana za Gloriju progovorila o godini na izmaku, ali i oprostu. “Ljudi se dijele na one koji sude, one koji mjere i one koji praštaju. Bitno je ne biti u prve dvije skupine. Praštam svima, pa i ocu mog sina. Nedavno sam mu čak slala poruku da sam na raspolaganju da sjednemo sami i razgovaramo. Na što mi je uzvratio salvom uobičajenih uvreda. Međutim, praštati je jedno, a drugo odustati od pravde. Očekujem od državnoga odvjetništva da napokon odradi moje tužbe protiv ravnateljice škole i bivše pravne skrbnice mog djeteta i koja je radila za očev, umjesto za djetetov interes”, otkrila je.