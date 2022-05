SEVERINA NA TRG DOŠLA SA ZVIŽDALJKOM: ‘Ženu su doslovno stavili na križ između četiri bolnice, a onda su je prognali u Sloveniju’

Autor: Dnevno.hr/Š. P.

Nakon što je nekoliko dana pasionirano oglašavala prosvjed ‘Dosta je!’, pjevačica Severina Vučković došla je izraziti podršku na zagrebačkom prosvjedu koji je organiziran na Trgu bana Josipa Jelačića.

“Ovo je podrška Mireli Čavajdi zbog nasilja nad njom od strane institucija i možda nekim rječnikom to objasniti i svih ljudi da razumiju pošto ovdje nije važna ideologija”, rekla je Severina u izjavi za RTL.

I pjevačica Severina Vučković pridružila se prosvjedu podrške Mireli Čavajdi u Zagrebu. #N1Info pic.twitter.com/pGJNzmxK2q

— TV N1 Zagreb (@N1infoZG) May 12, 2022

“Radi se o ženi koja ima problem i o velikom nedostatku empatije, ali ne samo empatije nego i ljudskosti. Mislim da je ovo velika greška. Slikovito, ženu su doslovno stavili na križ između 4 bolnice, a onda su nakon toga njenu obitelj prognali u Sloveniju. Mislim da je to strašna stvar”, dodala je, a onda se prisjetila i vlastite borbe za skrbništvo nad sinom.

“Bila sam žrtva nasilja institucija i zbog toga jedan doktor, koji se zove Gzim Redžepi, odgovara na sudu”, rekla je Severina, a onda je spomenula i Željku Markić koju je dan prije ‘oprala’ na društvenim mrežama.

“Rekli su da ovo nije politička situacija. Otkad se politika uvukla u moj život pratim sve. Svi se izvlače, ono što gospođa Ž radi godinama javno, plaši žene, taj zakon koji je bio u ime obitelji, to je bila prevara jer je zvučalo lijepo i mojoj mami dok joj nisam objasnila što to znači, a to je da su neki drugi zakinuti. Sad osim što je zakinula prava drugim ljudima, hoće zakinuti prava ženama”, rekla je Severina.

Podsjetimo, dan ranije Severina je pratitelje pozvala na jedan od prosvjeda koji se istovremeno održavaju u nekoliko hrvatskih gradova. Željku Markić nazvala je ‘ženetinom’.









View this post on Instagram A post shared by Severina (@severina)







“Okupacija neke ženetine, koja se pojavila niotkud i godinama maršira gradovima, večeras je napokon gotova. Večeras je DOSTA osobe “Ž” koja javno, a ministar i liječnici tajno, radi/e protiv ŽENA i ZAKONA. Dosta je njezine SEKTE i svih njezinih sljedbenika, koji bez emocija, empatije, ljudskosti i suosjećanja zagovaraju (suprotno svom nazivu) ono što nema veze sa životom. Večeras PRAVDA za Žene, Kćerke i Unuke”, napisala je Severina.