SEVE RASPLAKALA PRATITELJE: ‘Ti si bio ona višnja na vrhu torte! Voli te tvoja Marija!’

Autor: Dnevno

Đorđe Balašević preminuo je danas u Novom Sadu samo tri mjeseca prije nego je trebao proslaviti 68. rođendan. Od njega su se oprostili brojni hrvatski političari, ali i estrada, a među njima i pjevačica Severina i to podužom objavom.

Prvi njihov susret 2001. godine dogodio se sasvim slučajno u Novom Sadu u jedno pizzeriji.

“Pitala sam ga čime se hrani da piše onakve tekstove… nasmijao se… A onda me jednu večer nazvao i rekao da nije nikada imao gosta na koncertu i da bi volio da gostujem na njegovom koncertu u Novom Sadu, kao gost iznenađenja. Bila sam u Njemačkoj i ispala mi je slušalica iz ruke… nisam ništa govorila, nisam vjerovala, a on je nastavio: “Ako će ti to biti problem zbog gostovanja u Srbiji, razumet ću ako me odbiješ…”

“Ako me odbiješ?” Pa moja prva kupljena kazeta je ‘Boža zvani Pub’, kupljena u “Fotomuzikaliji” u Splitu 1982.

“Da li bi mi otpevala ‘Virujen u te’ i ‘Ja samo pjevam’, to su mi najlepše pesme. Znam sve što si napisala… A i moj sin Aleksa bi volio da dođeš na koncert.”

To je bio osjećaj kao da sam položila sve na fakultetu (mojoj mami umjesto maturske slike prilažem ovu). Kao da me dekan zove da budem s njim na bini, kao neki najbolji student iz klase…

Najavio me ovako: “Kaže meni moj sin – tata, sve je to okej, ali ja bih da dovedeš Severinu na koncert.” Ljudi u publici su se smijali i mislili da priča vic. A onda je rekao: “Kakav bih ja to bio otac, da ne ispunim sve želje… Sine, evo ti Severina…” Pjevala sam i ‘Virujen u te’ i ‘Ja samo pjevam’ i nakon toga smo ostali u kontaktu… On je napisao onaj izmijenjeni tekst pjesme na Porinu “Mala je dala” 2001.

“Dušo, znaš, koliko god te neko volio, nikad te neće razumeti i ne očekuj da te razumeju… Tamo gore na bini ne razume te niko ko nije gore odigrao puno utakmica… Olujno je tamo gore di nas nije puno stiglo…”

Ti si bio vrh, ona višnja na vrhu torte, bila sam i ‘Provincijalka’ i ‘Devojka sa čardaš nogama’. Sve žene su čekale bas takvog, iz tih pjesama… i bio si takav. Ne znam kako se oprostiti…

Otišao je stražar dubljeg smisla.

Voli te tvoja Marija”, napisala je Seve u emotivnoj objavi posvećenoj Đorđe Balaševiću.