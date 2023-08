Sestrična poznatog bivšeg nogometaša u ‘Večeri za 5’: ‘On je divan dečko, cijela obitelj voli sport’

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Kroz ljeto gledatelji su se imali prilike prisjetiti zanimljivih tjedana ‘Večere za 5 na selu‘, popularnog showa u kojemu je sudjelovala i umirovljena medicinska sestra Jadranka Koržić. Ona je posebnu pažnju privukla kada je otkrila da je sestrična bivšeg nogometaša Darija Šimića.

Zbog njega je Jadranka zavoljela nogomet, a tvrdi i da je cijela njena obitelj luda za nogometom. Za bratića ima samo riječi hvale, a u razgovoru za 24sata otkrila je i da on i ona imaju braću blizance.

“I Dario i ja imamo braću blizance”

“Darija znam odmalena, krasan je dečko. Njih je troje djece, ima brata blizanca, krasne roditelje i to je to. Naše mame su sestrične, i zanimljivo je s genetske strane da i Dario i ja imamo braću blizance”, ispričala je Jadranka koju su gledatelji na društvenim mrežama ocijenili strogom, a mnogi su zaključili da previše kritizira.





“Objektivna, a ne stroga”

“Nisam stroga, samo sam objektivna. Nekom se nešto može, a nekom ne mora sviđati. Ukusi su različiti. Recimo, to što sam Sanji dala osmicu, to sam čak i požalila. Aranžiranje i hrana su bili za četvorku, no osmicu sam dala iz kurtoazije, iako mi je poslije bilo i žao te odluke. Lazanje su bile hladne, tvrde, veću ocjenu od četvorke, petice nije zaslužila. Dala sam joj, dakle, veću ocjenu negoli sam smatrala da zaslužuje, stoga je jasno – nisam kritična”, zaključila je Jadranka.