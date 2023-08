Sestra nestale Marijane otkrila nove uznemirujuće detalje: ‘Čudne stvari se događaju, nešto jako mračno i strašno’

Autor: Dnevno.hr

Maja Kovačević je potresnoj ispovijesti za Republiku.rs otkrila mračne detalje nestanka sestre Marijane Seifert i priznala da oni, kao obitelj, sumnjaju da policija nešto od njih skriva.

Naime, Marijana je nestala pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima sa zagrebačke adrese na Savici u travnju 2022. i otada, pa sve do danas, od nje nema ni traga ni glasa. Policija je u početku tragala za Marijanom i davala njezinoj obitelji neku nadu da će ona biti pronađena, ali danas, više od godinu dana kasnije, kako njezina sestra tvrdi, više nitko ne spominje potragu za nesretnom ženom.

U međuvremenu je umro njihov otac Ivo Kovačević, a sestra nestale pobjednice regionalnog Big brothera izašla je u javnost sa skandaloznim optužbama.





‘Svi su digli ruke od nje, od nas se nešto skriva i zataškava’

“Mene zanima što je s mojom sestrom i kada bi se policija mogla malo više angažirati. Svi su digli ruke od nje. Nitko ništa ne radi po tom pitanju. Mi, kao obitelj, nismo imali dozvolu vidjeti snimke kamera na kojima, kako policija tvrdi, Marijana dolazi na most i ne vraća se s njega. Kako ćemo mi vjerovati u to ako snimku nismo vidjeli?! Mi, kao obitelj, moramo to vidjeti, a nama nije dozvoljeno”, rekla je uplakana Maja.

U nastavku je kazala kako je ona počela sumnjati da se iza sestrinog nestanka skriva nešto strašno, te je spomenula Mateja Periša, koji je u Beogradu nestao pred Novu godinu, u noći između 30. i 31. prosinca 2021., da bi njegovo tijelo, poslije uporne potrage, bilo pronađeno pet mjeseci kasnije.

“Kako su Mateja Periša upornom potragom našli u Beogradu, a moju sestru u Hrvatskoj ne mogu pronaći? To je mučenje za nas kao obitelj. Mateja su tražili svakodnevno i nisu prekidali. A po pitanju istrage nitko ništa ne radi. Počinjem razmišljati o tome da se nešto od nas skriva i zataškava. Nešto jako mračno i strašno. Dosta toga nije jasno. Ići ćemo preko državnog odvjetništva, podnijet ćemo zahtjev i tražit ćemo da nam pokažu te snimke. Sve što je nama policija rekla je samo priča. Čudne stvari se događaju. Neki ljudi nam šalju poruke kako ona nije u Savi, nego na Sljemenu. Dobivamo anonimne poruke koje nas uznemiravaju. Javljaju se razni vidovnjaci, oni imaju neke svoje teorije”, rekla je Maja Kovačević i zaključila:

“Ne možemo živjeti normalno poslije svega!”