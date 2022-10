SESTRA NESTALE MARIJANE O MATEJU PERIŠU! Nevjerojatne izjave, obznanila i nove detalje o Marijani: ‘Poznavala sam ga, prijatelji smo na Instagramu i danas’

Autor: Dnevno.hr

I dalje se traje za nestalom Marijanom Seifert, nekadašnjom pobjednicom Big Brothera kojoj se kobne noći u travnju izgubio svaki trag.

Sestra nestale Marijane iz Big Brothera u nedjelju je ušla u popularni srpski show Zadruga. Maja Kovačević pred sustanarima je ispričala kako obitelj više ne sumnja da je Marijani netko nešto učinio, već da je najvjerojatnije počinila samoubojstvo bacivši se sa zagrebačkog Mosta mladosti u rijeku Savu, prenosi Slobodna Dalmacija.

“Imamo snimku kako ona ide prema mostu, prišla mu je… Moji su vjernici, njih ne zanimaju ni čarobnjaci ni vilenjaci… Ali kada dođete u takvu očajnu situaciju. Moj otac je otišao kod čovjeka u nadi da može vidjeti. On je netko tko je govorio stvari koje smo samo mi kao obitelj znali. Rekao je da joj nitko ništa nije napravio, da se sama ubila, skočila je s mosta.





Nevjerojatne tvrdnje

Rekao je i lokaciju gdje se nalazila i da treba ići 20 kilometara nizvodno i da je tijelo za nešto zapelo. Rekao je da garantira i da će financirati cijelu potragu. To je najnovija informacija, deset dana prije nego što sam ušla sam to saznala. Mi je samo želimo naći i da je pokopamo kako treba”, rekla je Maja Kovačević.

Ono što je sve iznenadilo je Majino poznanstvo s tragično stradalim Splićaninom Matejem Perišem za kojim se u Beogradu tragalo puna tri mjeseca, a naposljetku mu je tijelo pronađeno u Dunavu.

“Ja sam poznavala Mateja. Da, da. U Splitu svi svakoga poznajemo. Prijatelji smo na Instagramu i dan danas”, rekla je Maja.

“Jesi li ikad mogla zamisliti da će ista sudbina zadesiti i tvoju obitelj?”, upitao ju je voditelj Milan Milošević na što je odgovorila da nije.

“Marijana je bila na dobrom putu, okrenula se Bogu, išla na čitanje vjerskih knjiga, molila se… Nije pretjerivala u tome, samo je pokušavala naći svoj mir”, rekla je.

“U što sumnja njezin muž?”, upitao je voditelj.









Muž je sve znao?

” Znao je sve od samog početka. Žao mi je zato što prolazi kroz to da ga ljudi osuđuju da je on kriv za to”, dodala je Maja.

Podsjećamo, Maja je i već po samom ulasku u reality show iznijela tvrdnje oko nestanka svoje sestre koje je zatim opovrgnuo njezin otac.









“Mi u obitelji dali smo sve od sebe da što više toga saznamo. I saznali smo 99,9 posto. Napokon smo dobili sliku što se dogodilo i pokušavamo to prihvatiti. Znamo apsolutno sve! Plač i suze dijelim samo sa svojom obitelji. Moja bol je moja bol i nosit ću je do kraja života..Imam šesto čulo, kad se to dogodilo znala sam da je više nema i sad se sve dokazalo da je tako kako je. A ljudi ne mogu očekivati da ću odustati. To je pogađalo i moju sestru, nju su dokrajčili zli komentari, nije se od toga nikad oporavila. Ali ja sam drugačija, drvlje i kamenje možete po meni, nećete me slomiti ni uništiti”, rekla je Maja nakon ulaska u show na što je njezin otac javnosti odgovorio da mu “nije jasno o čemu ona priča” te dodao kako obitelji nije drago što se uopće prijavila u taj show..

U slučaju da posjedujete informacije o Marijani, policija vas moli da obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: [email protected]