SESTRA NESTALE MARIJANE NE PRESTAJE ŠOKIRATI! Oglasio se razočarani otac Ivo: ‘Nismo je tako odgojili!’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Dok Ivo Kovačević, otac nestale Marijane Seifert, najpoznaije po sudjelovanju u reality showu Big Brother, sa strepnjom iščekuje vijesti o nestaloj kćeri, druga kćer Maja Kovačević sudjeluje u kontroverznom showu ‘Zadruga’.

Maja je u showu iznijela niz šokantnih tvrdnji o nestaloj sestri, a uskoro se poprilično opustila te već stala nizati skandale u reality showu.

Naime, Maja je već došla u centar pozornosti zbog burnih okršaja u kući Zadruge i to nakon što je bila intimna s dečkom Maje Marinković, koja je zbog svega fizički nasrnula na svog partnera.





Otac Ivo ne gleda ‘Zadrugu’, ali i do njega su došle informacije o ponašanju njegove kćeri, no on s tim nije nimalo zadovoljan.

“Nismo je tako odgojili! Ja to ne pratim i ne želim znati što ona tamo radi”, rekao je Ivo i dodao da njegovao obitelj ima važnijih stvari o kojima treba brinuti.

“‘Moja obitelj ima važnijih stvari. Šest mjeseci tragamo za drugom kćeri Marijanom, od koje nema ni traga ni glasa, a cijeli je slučaj vrlo čudan. Ovom prilikom ponovno apeliram na policiju da istraži Marijanin nestanak i ako netko nešto zna neka mi javi. Svaki detalj može biti važa”‘, prenosi Kurir.