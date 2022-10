SESTRA NESTALE MARIJANE IZ BB ŠOKIRALA IZJAVOM: ‘Doznali smo pravu istinu’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Maja Kovačević, sestra Marijane Seifert iz Big Brothera, koja je misteriozno nestala prije šest mjeseci, ipak je ušla u kontroverzni srpski reality show “Zadruga”, a tamo se odmah dotaknula svoje nestale sestre.

“Odmah si me podsjetila na Marijanu, jako sličite. Radila sam na Velikom Bratu kad se ona natjecala. Drago mi je da si s nama”, rekla je Maji voditeljica Dušica Jakovljević.

Maja je izjavila da je pod velikim stresom i da joj je trebalo puno hrabrosti da uđe u Zadrugu. Dodala je ako ju je puno ljudi vrijeđalo i odusilo zbog ulaska u reality, koji je, tvrdi, dogovorila prije nestanka njene sestre, kako bi sinu mogla pružiti što mu je potrebno.





Voditeljica ju je pitala što je s Marijanom, ima li kakvog napretka u istrazi, no Maja je odgovorila kako se ne bi htjela fokusirati na tu bolnu temu i da “za sve postoji svoje vrijeme”. Ipak, voditeljica nije odustajala pa je Maja otkrila nove detalje.

“Plač i suze dijelim samo sa svojom obitelji”

“Mi u obitelji dali smo sve od sebe da što više toga saznamo. I saznali smo 99,9 posto, a kad budem bila spremna da to ispričam, sve ću podijeliti s javnosti. Napokon smo dobili sliku što se dogodilo i pokušavamo to prihvatiti. Imam šesto čulo, kad se to dogodilo znala sam da je više nema i sad se sve dokazalo da je tako kako je”, rekla je Maja i na pitanje voditeljice znači li to da znaju što se dogodilo s njenom sestrom, odgovorila potvrdno.

“Znamo apsolutno sve! Plač i suze dijelim samo sa svojom obitelji. Moja bol je moja bol i nosit ću je do kraja života. A ljudi ne mogu očekivati da ću odustati. To je pogađalo i moju sestru, nju su dokrajčili zli komentari, nije se od toga nikad oporavila. Ali ja sam drugačija, drvlje i kamenje možete po meni, nećete me slomiti ni uništiti!”, rekla je Maja.

Ušavši u kuću Zadruge rekla je cimerima da dolazi iz Zagreba i da je trenerica za pse, a zarađenim novcem iz Zadruge želja joj je otvoriti salon za šišanje pasa. “Tu sam da budem pozitivna, nemam loše namjere prema nikome, želim da se zezamo i lijepo provedemo”, rekla je zadrugarima.