ŠESTA SREĆA! Rekorderka showa ‘Ljubav je na selu’ otkrila svoje adute pri osvajanju farmera: ‘To su osmijeh i tijelo’

Autor: Dnevno.hr/T. P.

Nije novost da se kandidatkinje iz emisije ‘Ljubav je na selu’ iz godine u godinu vraćaju u taj televizijski show kako bi ‘obnovile’ svoje iskustvo u traženju ljubavi. Jedna od rekorderki zasigurno je atraktivna Kaštelanka Ines Petrić kojoj je ovo šesto sudjelovanje u RTL-ovom projektu.

‘Zaintrigirala me znatiželja i vjerujem da će me ovaj put daleko dovesti. Vjerujem u energiju, prvi dojam i sudbinu. Stava sam da je sve to sudbina i da se na neke stvari ne može utjecati – ili se dogode ili se ne dogode. Čovjek ne može planirati ljubav. Ona je dobrodošla kao i sve pozitivne i lijepe stvari koje se čovjeku dogode’, izjavila je Ines za 24sata.



Otkrila je da će farmera Krunoslava zavesti svojim osmijehom i zgodnim tijelom, a ako kod njega ipak ‘ljubav ide kroz želudac’, spremna je primiti se i kuhače.





‘Znam se zezati pa reći da su moji aduti osmijeh i tijelo. Međutim, društvena sam, vesela, školovana i kreativna, sa mnom nikad nije dosadno. Volim kuhati razna jela, dapače, obožavam kuhati pa uz mene farmer nikad neće ostati gladan.

Znam sve poljoprivredne poslove te poslove u vrtu i oko okućnice. Smatram da je u svakom odnosu važna komunikacija te za mene ne postoje tzv. tabu teme. Sa mnom partner može o svemu razgovarati. Uz mene nikad nikome nije dosadno, otvorena sam, iskrena, društvena i vesela osoba, radoholičarka’, otkriva Petrić.

Zbog ljubavi je spremna preseliti se na selo pa čak promijeniti i državu. Bitno joj je da je muškarac iskren, ambiciozan, radišan i dobrog srca.

‘Bilo je i ponuda na brak. Ima ljudi koji odmah tako reagiraju. Ja sam teškoga karaktera, rijetko mi se netko odmah svidi na prvu, osobu moram potpuno upoznati da bih mogla otići s njim ‘stepenicu dalje’’, rekla je.