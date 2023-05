‘SE*S JE POSTAO ROBIJA, BILA SAM VREĆA ZA UDARANJE’ Patnja je bila njezino srednje ime, pepeo sina prosula je u ocean: ‘Više se ni smrti nisam bojala’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Medijski stupci trenutno su preplavljeni vijesti o smrti neponovljive dive Tine Turner. U svoje 83 godine postigla je nezapamćene uspjehe, ali je i preživjela brojne drame – nasilje u braku, nebrigu roditelja, teške bolesti, te samoubojstvo starijeg sina Craiga.

Tina je rođena 26. studenog 1939. godine kao Anna Mae Bullock u američkoj saveznoj državi Tennessee. Majka Zelma Priscilla bila je tvornička radnica, a otac Floyd Richard Bullock bio je baptistički svećenik. Kada je imala 11 godina roditelji su joj se razveli a majka pobjegla u St. Louis. Poslije je govorila da se zbog roditeljske nebrige osjećala kao nepoželjno dijete, no to je nije odvelo u depresiju nego je nastojala živjeti i izlaziti poput svojih vršnjaka.

Sa košarkašem Harryjem Taylorom izgubila je nevinost čime je, kaže, jako naljutila svoju baku. “Da smo se još koji put vidjeli, udala bih se za njega i rodila mu djecu,” ispričala je Tina.





Nije bila zaljubljena u Ikea Turnera

Nakon burne veze sa saksofonistom Raymondom Hillom, s kojim je dobila sina Craiga, Tina je upoznala fatalnog Ikea Turnera s kojim je isprva imala prijateljski odnos. Nije bila zaljubljena u njega, htjela je s njim zadržati prijateljstvo, no njezin ljubavni krah ali i Ikeov prekid veze doveli su ih jedno drugome u zagrljaj. Znala je da je Turner opasan i zločest dečko eksplozivne naravi kojemu su se žene bacale u naručje, ali isprva nije mogla naslutiti da će od njega doslovno spašavati živu glavu.

Prisjeća se kako ju je, kad je zatrudnila s Raymondom, Ike udarao po glavi drvenim kalupom za cipele. “Vodio je ljubav sa mnom i govorio kako sam trudna i da nemam kamo otići. Kad sam rodila, već me drugi dan natjerao da nastupim na zajedničkom koncertu,” priznala je u svojoj knjizi ‘Moja ljubavna priča: memoari’, izdanoj 2018. godine. Ikeovu agresivnost i libido dodatno je pojačavala ovisnost o kokainu, pa je znao spavati s tri žene istodobno. Kako je napisala Tina u memoarima, sve tri žene s kojima je bio, među njima je bila i Tina, zvao bi Anne da ne bi morao pamtiti druga imena. I dok je jedna od njih Tinu stalno podcjenjivala, druga plesačica ostala je trudna s Ikeom.

Potkraj 60-ih dvojac Ike i Tina Turner koji je postao senzacija okrenuo se više rokerskom zvuku, te je doživio najveći uspjeh verzijom ‘Proud Mary’ Creedence Clearwater Revivala koja je do danas ostala Tinin svojevrsni osobni pečat.

“Seks s Ikeom postao mi je robija, jedna vrsta silovanja, pogotovo kada bi počeo ili završio udarcima,” prisjeća se Tina u memoarima. “Sve ružno među nama postajalo je još ružnije i ispunjeno mržnjom sa svakim njegovim ušmrkavanjem kokaina. Zalio me vrelom kavom po licu i prouzročio mi opekline trećeg stupnja. Moj nos toliko mu je puta poslužio kao vreća za udaranje da sam često osjećala kako mi se krv slijeva niz grlo dok pjevam. Slomio mi je vilicu i gotovo da se ne sjećam kako moje lice izgleda bez crne modrice oko oka.”

‘Imao je pištolj u džepu’









Nakon što mu je uzvratila kada joj je rekao da se goni, Tinu je Ike šakama udarao od aerodroma do hotela. Napokon je, kad je Ike zaspao, sjela u automobil i pobjegla glavom bez obzira u jedan motel. “Znala sam da mu se više neću vratiti. Bio je u stanju ubiti me, ali više se ni smrti nisam bojala. Priznao mi je da je jednom imao pištolj u džepu i da nisam pobjegla, ubio bi me. Djecu sam isprva ostavila kod njega. Zato svim ženama koje se nađu u sličnoj situaciju savjetujem da djecu spašavaju što prije,” rekla je.

Godine 1985. Tur­ner je dao intervju za časopis Spin u kojem je besramno zaključio: “Da, udarao sam je, ali nisam je udario više nego što prosječni muškarac tuče svoju ženu”. U intervjuu Associated Pressu 2001. negirao je tvrdnje bivše supruge o zlostavljanju te se žalio da je medijski demoniziran.

Nakon Ikea, Tini nije bilo lako. Dva albuma koja je izdala nisu polučili veći komercijalni uspjeh, a njezin veliki povratak na scenu dogodio se 1984. godine albumom ‘Private Dancer’. Godinu poslije snimila je ‘It’s Only Love’ u duetu s Bryanom Adamsom, sudjelovala u snimanju ‘We are the World’, a na Live Aid koncertu nastupila s Rolling Stonesima.









Ponovno je učila hodati

Godinu dana nakon povratničkog albuma, Tina je upoznala Erwina Bacha s kojim je neko vrijeme tajila vezu. “Poslije prvog braka nisam bila s puno muškaraca, a gotovo sam bila u celibatu godinu dana dok nisam srela Erwina. Moje je srce luđački tuklo, znala sam da je to ljubav na prvi pogled,” rekla je Tina, dok je Bach 1990. priznao: “Tina je jedina žena za koju bih učinio sve na svijetu da ponovno bude sretna. Ona je to zavrijedila zbog svega što je proživjela. Siguran sam da je pred nama sjajna budućnost.”

“Naš medeni mjesec nije trajao dugo jer sam uskoro nakon vjenčanja dobila moždani udar. Nisam mogla ustati, u mojim mišićima nije bilo snage, morala sam ponovno učiti hodati. Koja ironija za nekoga tko je cijeli život proveo plešući na pozornici,” rekla je glazbena ikona kojoj je nakon toga dijagnosticiran i karcinom crijeva.

“Erwin je ignorirao priče zlobnika da je sa mnom samo radi slave i bogatstva. Valjda su se napokon uvjerili da govore gluposti kada mi je donirao bubreg: postoji li izraz veće ljubavi od toga?,” priznala je Tina prisjećajući se transplantacije bubrega. “Zato njegov donirani bubreg zovemo ‘beba’. To je kao da sam trudna, jer stalno u sebi nosim djelić njega.”

Šokiralo ju je samoubojstvo njezina starijeg sina Craiga 2018. godine, a ovu strašnu vijest Tina je doznala dok je bila na Armanijevoj reviji u Parizu. Nakon sprovoda je u intimnom krugu u Los Angelesu sinov pepeo prosula u ocean.

“Proživjela sam pakao u prvom braku, ali nekako sam krenula dalje. Znam da su sve te bolesti i sva bol iza mene. Najvažnije je da još stojim na nogama i da se napokon mogu osvrnuti za sobom i shvatiti zašto sam imala takav život. Dobro se uvijek izrodi iz lošega, veselje iz boli. Nikada nisam bila toliko sretna kao sada. Svaka žena mora prekinuti nasilnu vezu. I svaka će se ponovno roditi, poput feniksa. Erwin je moje sve. Obožavam ga, mi smo jedno. A što najviše volim s njim? Pa život!” zaključila je ova neponovljiva diva.