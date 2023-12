Šerifovićka o surogat majci: ‘Pokušala sam nekoliko puta sama iznijeti trudnoću, ali nije išlo’

Autor: Barbara Grgić

Vijest o tome da je Marija Šerifović postala majka u 39. godini zahvaljujući surogat majci glavna je tema svih tabloida na širem području Balkana.

Iako je beba u dom Šerifovića stigla početkom prosinca, pjevačica je radosnu vijest objavila tek sinoć.

“Ljubav je došla. Nebo je osvijetlila najljepša zvijezda mog života. Rodio se Mario. Neka te sine život vodi stazama svojim najljepšim, a ja te svojom ljubavlju čuvam od tuge i od ljudi”, napisala je pjevačica na Instagramu uz fotografiju dječačića Marija, koji je rođen u Los Angelesu.

Dugo je željela postati majka

O želji da ima dijete govorila je u jednoj televizijskoj emisiji.

“Jako je intimno je to pitanje, pogotovo u ovom trenutku i ovom slučaju. Nisam promijenila to mišljenje i radujem se tom trenutku koji se vjerojatno i bliži. Generalno sve što ima veze sa djetetom je ozbiljna stvar i oko toga nema šale. Kod mene će se to veoma planirano dogoditi, kada budem bila spremna da bit svog života podredim Šerifoviću junioru. Znam koje će ime biti, ali ne mogu da kažem”, rekla je prije godinu i pol dana.

Sada je za srpske medije potvrdila da se odlučila na ovu metodu nakon nekoliko neuspjelih pokušaja trudnoće.

“Velika želja za djetetom vodila me kroz ovaj vrlo složen i zahtjevan proces. Iako sam u nekoliko navrata sama pokušavala iznijeti trudnoću, zbog poteškoća kroz koje sam prolazila nisam uspjela. Tako da se surogat za mene zapravo pokazao kao jedina opcija” rekla je i dodala: “Zaista ne želim javno objašnjavati medicinske razloge za to, ali surogat majčinstvo je konačno bilo moj jedini izbor”, zaključila je Šerifović.

Pjevačica je dodala i da je cijeli proces trajao dvije godine.

“Prije dvije godine prošla sam kroz proces vađenja jajnih stanica i potom stvaranja embrija. Nakon svog tog genetskog testiranja, otkrila sam da imam tri zdrava embrija. Tako se rodio Mario”, rekala je Šerifović.