Šerifović sama sebe nazvala tasmanijskim đavlom pa otkrila detalje svađe s Tonyjem Cetinskim

Autor: Barbara Grgić

Poznata pjevačica Marija Šerifović gostovala je u emisiji ”Premijera – Vikend specijal” i tom prilikom govorila o svom novom albumu pod nazivom ”Dolazi ljubav”, ali i duetu s Tonijem Cetinskim, kao i o njihovom trenutnom odnosu.

” Ja o sebi nikad nisam govorila da sam ne znam kakva pjevačica, uvijek sam pričala da su mi bolje neke druge kolegice. Činjenica je da nema nikog tko podsjeća na Mariju Šerifović. Ja ne želim biti ista kao ostali, iste usne, nosevi, sve je copy-paste”, rekla je Marija i dodala.





‘Kao tasmanijski đavo sam pala na estradu’

Dotaknula se Marija i svojih početaka.

“Ja sam kao tasmanijski đavao pala na estradu. Stvarno sam bila tamanijski đavao i gledaju ljudi što je ovo, jer imamo taj copy-paste trenutak. Meni su tada lomili krila. Slučajno mi se dogodila pjesma ‘Pametna i luda’, slučajno sam se sa Sašom Popovićem dogovorila sve oko Zvezda Granda. Jučer mi je čovjek u pekari rekao da ne maltretiram toliko djecu Zvezdama Granda, ja ne maltretiram nikoga”, kaže Marija, a onda je progovorila o odlascima na psihoterapiju.

“Svi smo mi imali raznorazne traume iz djetinjstva, ali postoji doktor uz kojeg se to sve uspije proći”, poručuje Šerifovićeva.









Progovorila je pjevačica konačno i o navodnoj svađi s Tonijem Cetinskim oko njihova spornog dueta.

“Toni i ja smo razgovarali o duetu, ima 2,3 godine, ali nije nam se dogodila pjesma. Onda je izašla pjesma ‘Dobar vam dan’, on se javio i rekao da bi to trebala biti naša duetska pesma. Jedina istina je da smo Toni i ja tragali za pravom pjesmom koja se nije dogodila i to je to”, dodala je za kraj.

Podsjetimo, Marija je prije samo nekoliko dana objavila novi duet s pjevačem Matijom Cvekom. Riječ je o pjesmi “Pola sunca”, koja je vrlo brzo dospjela u sam vrh trendinga.