SEKSUALNI ODGOJ U AUSTRO-UGARSKOJ Masturbacija dovodi do slabljenja živčanog sustava, glavobolje, vrtoglavice, histerije…

Autor: Daniel Radman

Glavni neprijatelj naše mladeži jest seksualna ekstravagancija, spojena često s perverznošću i spolnim bolestima – riječi su hrvatskog pedagoga Stjepana Bauera, napisane davne 1908. godine u “Hrvatskom djaku”, kojima zaziva uvođenje seksualnog odgoja u školama.

“Ako se neprijatelj hoće uspješno suzbijati, nužno je da se mlado pokoljenje tako odgaja, kako ne bi više kao prije slijepo srtalo u pogibelj. Zlo se ima iz temelja iskorjenjivati, pa je stoga nužno da se mladeži pruži pouka o seksualnim pitanjima”, poručio je tada Bauer.

Iz priloženog se lako može zaključiti da se u više od sto godina stvari nisu previše pomaknule. O potrebi uvođenja spolnog odgoja u škole, a i načinu na koji mladež uopće poučavati o ljudskoj seksualnosti, i u ovom stoljeću se raspredalo kao i u Bauerovo vrijeme. Doduše, treba napomenuti da se spolni odgoj eksperimentalno uveo u neke zagrebačke škole tijekom 60-godina prošlog stoljeća. “Eksperiment” je trajao dvadesetak godina, da bi 80-ih bio posve napušten.

No, u ta austro-ugarska doba raspravljalo se još i o danas nezamislivim stvarima, recimo, trebaju li djevojke imati više obrazovanje, učiti po jednakom programu kao i dječaci i, konačno, mogu li učenici i učenice dijeliti učionice.

Pedagoška higijena

Među najpoznatijim radovima na tu tematiku jest “Žensko obrazovanje posmatrano sa stajališta pedagoške higijene” Jurja Cenkića, napisano 1905. godine. Cenkić, svećenik i doktor teologije, u svom se znanstvenom djelovanju bavio i pedagoškim pitanjima, a iako su njegovi stavovi danas posve neprihvatljivi (pisao je “potaknut žalosnim socijalnim prilikama u kojima su žene počele težiti za višim obrazovanjem”, a smatrao je da su žene “s psihičke strane manje nadarene”), oni ipak daju zanimljiv pogled na tada dominantne misli u hrvatskoj pedagogiji.

Posebno su zanimljivi Cenkićevi pogledi na koedukaciju, odnosno “zajedničko podučavanje oba spola”. Sa stajališta odgoja, smatrao je Cenkić, “koedukacija povoljno utječe na moralni život te se ne treba bojati da će se međusobnim drugovanjem probuditi seksualnost i koketarija”.

“Zajedničko drugovanje smiruje dječacima maštu, a djevojčicama čeznuće za novošću. Dječaci, koji rijetko opće s djevojčicama, nekako brže krenu s puta krijeposti. Za djevojčice, koje se ne kreću u mješovitom društvu, vele da su tihe rijeke koje deru bregove”, napisao je.

Čak je i upozorio da se mogu pojaviti ljubavne sklonosti djevojčica prema djevojčicama i dječaka prema dječacima tamo gdje je strogo provedena rastava spolova.

“Zar nisu te sklonosti pogibeljnije nego one prve?”, upitao se.

Raširen sifilis

Ipak, to ne znači da se Cenkić na koncu složio o ideji koedukacije: njegov zaključak bio je da se djeca mogu zajednički poučavati u nižim razredima, no u razdoblju puberteta to je smatrao osobito opasnim i osjetljivim upravo zbog spomenutog straha od “seksualnosti i koketarija”.

No, vratimo se Baureu. Zašto je uopće te 1908. pisao polemički tekst o temi koja je u to vrijeme bila još konfliktnija? Ako promatramo epidemijsku sliku, itekako je imao razloga alarmirati tadašnji Odjel za bogoštovlje i nastavu, pandan današnjem Ministarstvu obrazovanja. Procjenjivalo se da je početkom stoljeća otprilike deset posto europskog stanovništva bilo zaraženo sifilisom, koji je bio jedan od vodećih javnozdravstvenih problema. Potvrđuje to i dokument, “Opomena od čuvanja spolnih bolesti” iz 1905., kojim vlasti upozoravaju na raširenost kapavca i sifilisa, a kao neposredan uzrok tomu istaknuli su “općenje s prostitutkinjama tj. onima koje se muškarcima za novac podaju”. O tome koliko je prostitucija bila raširena, govori i to da je samo u predratnom Zagrebu radilo šest “bludilišta”. No, daleko od toga da su “prostitutkinje” bile jedini krivac, ni tadašnji čovjek nije bio toliko monogaman koliko neki danas misle, nevezano za sama bludilišta.

Bauer je ideje o uvođenju seksualnog odgoja vjerojatno dobio u Njemačkoj. Godinu prije objavljivanja tog teksta u Mannheimu je održan simpozij Društva za suzbijanje spolnih bolesti na kojem se raspravljalo o aktualnim pitanjima iz područja seksualne pedagogije, a neke radove – prilično napredne za to vrijeme – upravo će Bauer predstaviti našoj javnosti. Doduše, nešto kasnije, oko 1910.

Tadašnja hrvatska pedagogija, pod snažnim utjecajem Crkve, seksualni odgoj promatrala je isključivo kroz kontekst održavanja “duševne i tjelesne higijene”, tj. “čistoće duha i misli”. Reprodukcija je smatrana jedinom i osnovnom svrhom spolnih odnosa: muški spolni nagon tako je smatran prijetnjom zdravom društvu, dok je ženska seksualnost potpuno negirana. Također, opasnom se smatrala i masturbacija: vjerovalo se da samozadovoljavanje dovodi do slabljenja živčanog sustava, kronične slabosti, glavobolje, vrtoglavice, histerije…

Zlo grada

Na tom tragu je i Bauerov apel, on piše kako se uvođenjem seksualnog odgoja u škole mladeži mora pružiti “prirodan i zdrav nazor o rađanju čovjeka, kako bi njihova bujna fantazija bila imunizirana od spolnih stranputica”. Bez seksualnog odgoja, upozoravao je, uči ih – ulica.

“Neosporivo je da dječaci između 12 i 14 godina bivaju upućeni o prilikama spolnoga života i bez sudjelovanja škole i roditeljske kuće. No, kako se to događa? Mjesto razumne pouke, dječak uči od svojih starijih, često neobrazovanih i ćudoredno pokvarenih drugova, djelomično i često gnjusno prikazivanje činjenica. Tomu mnogo doprinose i novine te opskurne knjige i slike”, napisao je.

Posebno je zanimljiv Bauerov pogled i usporedba dječaka u urbanim i ruralnim krajevima. Naime, smatrao je da su oni koji odrastaju na selu upućeniji jer su sve upoznali na prirodan način. “Velika je razlika između dječaka u gradovima, koji bivaju gotovo isključivo poučavani od starijih dječaka, novina i ‘opskurnih knjiga’, te učenika koji na selu, u prirodi odrastu. Ti su dječaci na selu manje izvrgnuti napastima te mnogo govore o spolnim stvarima. Ta oni su sve naučili na prirodni način, jer im je svaki cvijet, svaki grm, svaka staja govorila o tim stvarima istinito i prirodno. Dakako, i njima manjka dublji pogled u odnošaje, koji mogu pružiti samo prirodne znanosti.”

Vježba protiv grijeha

Među “lijekovima” za stranputicu “propisuje” tjelesnu aktivnost, koju je smatrao “sredstvom da se stane na put zabludama fantazije, koja zavodi na potajni grijeh”. S druge strane, glavnim porokom, na koji također upozorava, smatrao je alkohol.

“Znanstvena pouka i tumačenje ne može sama očuvati mladež od seksualnih zabluda. Mladi ljudi, bili oni i najbolje poučeni o posljedicama zaraze spolnih bolesti, zabluditi će svejedno ako im momentalno oslabi energija, pri čemu osobitu ulogu igra alkohol. Tisuće propadaju jer im u napastima i nuždi manjka jakost karaktera i volje. To vrijedi u svim slučajevima, a osobito na polju spolnoga života.”

Stoga za njega nije bilo dvojbe: škola je trebala biti mjesto gdje će se mladeži pružiti informacije. Za Bauera, idealno razdoblje bio je osmi razred gimnazije, danas bi to bio četvrti srednje, a predavači su – zbog naglaska na zdravlju – trebali biti liječnici.

“Onda, kad bude škola pripravila mladu generaciju za borbu života, kad bude protumačila čistoću i značenje prirode, te pazila na zdravlje tijela i duše i napunila mlada srca čistim shvaćanjem dužnosti života, onda će i spolni život biti oslobođen od svih bljutavština, onda će biti zgažena glava otrovne zmije, što dosada obavija drvo života”, zaključio je.