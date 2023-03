‘ŠEFE JA IDEM!’ Tatjana Jurić progovorila o velikoj odluci u životu: ‘Nije isto biti u dekoltiranoj haljini s 24 i 40!’

Autor: Dnevno.hr / F.Š.

Kako nam provjereno kažu pojedini zaposlenici RTL-a, početkom milenija na toj komercijalnoj televiziji postojala je Tatjana Jurić, onda nekoliko mjesta prazno pa tek na sljedećem mjesto bila je Renata Sopek. Omiljeno televizijsko lice zabavnog programa bila je upravo lijepa Tatjana, koju smo upoznali kao voditeljicu dnevnog magazina “Exploziv”. Nakon pet godina rada u navedenoj emisiji, Tatjana je dobila onu vlastitu, “Exkluziv s Tatjanom Jurić”. Godine 2008. radila je na projektu “Hrvatski top model by Tatjana Jurić”, hrvatskoj verziji reality showa “America’s Next Top Model” i okušala se u još nekoliko emisija i formata. A onda, te 2012. godine odlučila je napustiti televiziju i otići na radio.

“Ali, Tatjana, nitko s velike televizije ne ide na mali radio, rekao mi je 2012. godine moj tadašnji televizijski urednik. Šefe, ja idem, i bit će to moj korak naprijed. Znala sam da moram steći nova znanja, staviti se pred nove izazove, a i bilo mi je jasno da nije isto stajati u dekoltiranoj haljini i biti samo lijepa voditeljica pred kamerama s 24 i s 40 godina”, kazala je Tatjana u intervjuu za Jutarnji list.

Tatjana je 20 godina u medijima, od čega posljednjih 11 na radiju u kojem se, kako kaže, vidi sve do penzije.





“Nikad nisam bila željna svoje slike na ekranu. Prije svega sam šljaker i želim stjecati nova znanja. Ovaj posao nije sprint, već maraton. Danas mi je moje iskustvo rada dalo to da suvereno mogu podignuti mikrofon i uživo voditi svakodnevnu radijsku emisiju, televizija je također moj medij u kojem se osjećam kao kod kuće, ali isto tako iza mene je iskustvo terenskog rada, sjedenja u montaži i izrade priloga, poznavanje digitalne produkcije koja je budućnost medija i to je sve ono što mi je tadašnja odluka donijela. Na radiju sam dobila mogućnost ispoljiti sebe u najboljem mogućem obliku”, kazala je Tatjana.

41-godišnja voditeljica otvorila se i o nekim teškim trenutcima u životu, poput onog kada je izgubila majku, ali i svog psa, Jackie.









“Kad je mama odlazila od Alzheimera, kršilo me svaki dan, kad mi se privatni život iznenada izokrenuo, i to me imalo nakanu skršiti, ali ništa, ništa me nije skršilo kao kad je moja Jackica otišla. Raditi šihtu bez nje ispod pulta najgori je osjećaj tuge i praznine koji osjećam”, priznaje Tatjana.

“I dan danas mi se, pet godina nakon što je mama otišla, ljudi javljaju i traže savjet. Divno mi je znati da čovjek kad se nađe izgubljen u limbu te strašne bolesti pomisli ‘kontaktirat ću Tatjanu Jurić‘, njemu nepoznatu osobu. Rado se odazovem i uputim ih dalje, jer živo pamtim koliko je meni bilo teško i koliko su mi dobri ljudi tada pomogli”, zaključila je.