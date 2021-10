SCENA KAO IZ HOROR FILMA: Morski lav se popeo na njenu splav, a kad je pogledala oko sebe shvatila je zašto, uslijedio je šokantan obrat!

Autor: T.Š.

Društvenim se mrežama širi video neugodne situacije jedne žene i morskog lava koja je podijelila internet. Naime, video prikazuje morskog lava koji se popeo ženi na splav. Kad ga je ugledala, ubrzo je shvatila i zašto – njenu splav okružile su gladne orke, a maleni je bio njihova lovina.

Sva u panici i strahu, žena se s tugom obratila morskom lavu koji ju je gledao u strahu, baš kao da traži pomoć od nje, no ona mu je govorila da ne zna što da učini i u konačnici da ‘mora otići’. Scena njene splavi okružene kitovima ubojicama bila je uistinu zastrašujuća i zasigurno opasna.

“Ne znam što da radim. Moraš ići, dušo”, kazala mu je dodavši da zna da je on taj dan bio ‘na meniju’, no da je takav život. Uplašena životinja kao da je točno znala što joj žena govori, dok su orke oko splavi postajale sve uznemirenije. U jednom trenutku pogledao je ženu i skočio nazad u more. Ubrzo se oko ženine splavi sve smirilo, more je postalo mirno, a sudbina morskog lava nepoznata, u nadi da je možda nekako uspio preživjeti.

Uznemirujući zapis najprije je objavljen na TikToku, no zbog niza negativnih komentara ubrzo je obrisan, da bi ga netko potom objavio na Twitteru u dva dijela. Upravo je drugi dio podijelio internet. Naime, mnogi smatraju da je žena mogla upaliti motor i jednostavno odvesti morskog lava dalje od kitova ubojica i potom ga pustiti. Drugi pak tvrde da bi tim činom samo uznemirila orke koje bi potom mogle prevrnuti cijelu splav.

“Koliko moraš biti okrutan da morskog lava pošalješ u smrt”, napisala je jedna korisnica Twittera.









“Jadan. Bio je prestravljen”, “Ne mogu vjerovati da ljudi nisu otišli s morskim lavom na brodu pa ga pustili negdje drugdje. Ovako mu doista nisu pomogli”, “Sve što je trebala učiniti jest otići i dovesti morskog lava i sebe na sigurno”, pisali su drugi.

Correction: it’s a seal lion and she did kick it off the boat ☠️ pic.twitter.com/h9ZeNyUV8V — Eye- (@castrowas95) September 25, 2021