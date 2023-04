SAZNAJTE DUGUJE LI VAM FACEBOOK NOVAC! Meta korisnicima mora isplatiti 725 mil. dolara

Ako ste korisnik Facebooka od svibnja 2007. do prosinca 2022. možda imamo dobre vijesti za Vas.

Naime, Savezni sud u Kaliforniji prošli je mjesec odobrio Meti nagodbu od 725 milijuna dolara koju je tvrtka pristala platiti u kolektivnoj tužbi zbog puštanja korisničkih podataka bez dopuštenja trećoj strani.

Facebook users in the United States can file for compensation as part of a $725 million data privacy settlement. https://t.co/PFLZc0uTIu





— The Washington Post (@washingtonpost) April 19, 2023