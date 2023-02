SAŠA VIKALA NA BOJANA, NIJE MU DALA NI UZDISATI: ‘Naporno bi mi bilo da si mi emotivni partner ili da se družimo na dulje staze, kao i s rođenim bratom’

U novoj epizodi showa ‘Brak na prvu‘ došao je red i na vjenčanje najstarijeg para sezone – Manuele i Tihomira. Manuela je bila jako uzbuđena jer do sada nikad nije napravila ovako za nju ludu stvar, a prijavila se na nagovor prijateljica. “Sedam sam puta bila zaručena, a danas ću prvi put reći ‘da’!” Tihomir se jako veselio i otkrio je da se osjeća odlično. “Ne bih mogao probaviti negativnu osobu koja nema smisao za humor”, rekao je mladoženja koji već ima brak iza sebe.

Kad je Tihomir stigao pred matičara i goste, svi gosti, uključujući i Manuelinu kumu, bili su ugodno iznenađeni njegovom pojavom. “I kuma bi! Jako je zgodan muškarac” komentirala je Ana, Manuelina prijateljica i kuma. Čekajući mladu, Tihomir je postajao sve nervozniji, ali kad ju je ugledao, osjetio je olakšanje jer je mu odmah svidjela. “Prvi dojam je odličan – dobio sam u zlato zapakirani poklon i sad trebam vidjeti što je unutra”, rekao je Tihomir. Manuela je nervozu pokušala prikriti osmijehom i šalama, a Tihomir je dodao kako mu se uz osmijeh – sviđa i Manuelin glas. Nakon kratkog upoznavanja, započelo je vjenčanje i razmjena zavjeta. Gosti su bili ugodno iznenađeni Tihomirovim emotivnim zavjetima, no Manuela nije bila toliko očarana i pitala se zašto nije mogla pokazati emocije. “Mislim da je ostala malo zatečena jer je očekivala da će njegovi zavjeti biti neka klasika”, komentirala je kuma. Tihomiru su jako svidjeli Manuelini zavjeti, a kad su se vjenčali, mladenka je ushićeno rekla: “Divan je osjećaj imati prsten na ruci!”

Manuela i Tihomir bili su jako opušteni na fotografiranju, a Tihomir smatra da se među njima počela stvarati kemija. Svidjelo mu se i to što Manuela govori puno jezika, a među njima i njemački! Opuštena atmosfera nastavila se i tijekom prvog plesa mladenaca kada nisu mogli sakriti osmijehe, što su primijetili i gosti.





Lorena i Stefan nesigurno su otplesali prvi ples. Lorenina majka bila je emotivna pa je zaplakala, a Lorena ju nije željela gledati da ne bi sama počela plakati. Stefan ju je pozitivno iznenadio svojom razinom otkačenosti i misli da su se počele stvarati simpatije premda je rekla: “Trenutno ga smatram nekom ‘flertušom’ i mislim da trebam biti na oprezu.”

Na svadbi Manuele i Tihomira bilo je jako veselo, a gosti su tražili poljubac mladenaca, što se na kraju i dogodilo. Tihomir nije bio oduševljen nagovaranjem na poljubac pa je rekao: “Ta odluka mora doći od nas, a ne da netko navija za to.”

Kad je završila svadba Lorene i Stefana, on ju je u rukama odnio do kreveta te su oboje zaključili da će im biti baš zabavno zajedno. Tihomir je također nosio Manuelu do njihove sobe i kroz šalu su pričali o tome tko će gdje spavati. Manueli je ovo bio savršen dan dok Tihomir smatra kako ona nije toliko romantična osoba poput njega, ali i da će vrijeme pokazati koliko će se njih dvoje pronaći u toj romantici. Nakon vjenčanja parovi su krenuli na medeni mjesec, a Manuela je ushićeno rekla: “Tihomir i ja ponašamo se kao da se znamo sto godina i brak je najbolja stvar koja nam se dogodila.”

I dok su neki parovi uživali u zbližavanju, Saša je i dalje bila hladna i odrješita prema Bojanu. “Pusti me da uživam u svom miru i nemoj uzdisati”, govorila je dok se Bojan smijao i komentirao kako ne smije ni disati. S druge strane, Hedvigi i Zoranu bliskost nije više strana, a iskre frcaju na sve strane. “Vidjet ćemo tko će biti zaveden, a tko osvojen, ali zasad ide dobro”, rekao je Zoran dok je Hedviga priznala kako se osjeća kao da su već godinama u braku.

Saši i Bojanu pridružili su se Marko i Andrea. Sašu je odmah zanimalo je li Andrea zadovoljna partnerom, što ona nije porekla. Andrea smatra da postoje sličnosti kod Saše i Bojana te da se njihov odnos još uvijek može promijeniti nabolje, ali Marko se s tim baš i nije složio.

Lorena i Stefan otišli su u adrenalinski park u Istri, gdje su se jako dobro zabavili i nisu skrivali da su se počeli zbližavati. “Prisniji smo i u razgovoru i fizički. Spavamo u istom krevetu, nije to ništa posebno”, rekao je Stefan dok Lorena smatra da je Stefan jako staložena i opuštena osoba, ali još želi provjeriti koliko je zapravo staložen u stresnim situacijama.









Petra i Dario stigli su na odredište gdje će provesti medeni mjesec, a ondje su ih već čekali Hedviga i Zoran. Dario je otkrio kako mu je putovanje dobro došlo jer su Petra i on neko vrijeme proveli sami pa su mogli o svemu razgovarati i bolje se upoznati. Hedviga je razgovarala nasamo s Petrom koja joj je priznala da je zadovoljna odabirom eksperata te kako im odnos ide uzlaznom putanjom. Hedviga se složila da je i njezin odnos sa Zoranom odličan i da ne može vjerovati koliko su slični.

Saša i Bojan dobili su pitanja od eksperata kako bi se bolje upoznali, ali Saša nije bila zainteresirana ni za što tako da je prepustila Bojanu da prvi odgovori na sva pitanja da bi potom zaključila kako je Bojanova najveća kvaliteta to što je poslušan. Na kraju je Bojanu dala do znanja da se neće moći nositi s njezinim karakterom, na što ju je on uvjeravao da se već imao prilike družiti sa sličnim karakterima. Saša je nastavila vikati na njega te mu davati do znanja da se ne druži s takvim osobama kao što je on dok Bojanu nikako nije bilo jasno zašto stalno viče na njega. “Želim da rezoniraš neke stvari. Neko gradivo se prolazi nekoliko puta dok se ne utvrdi i ne nauči. Naporno bi mi bilo da si mi emotivni partner ili da se družimo na dulje staze, kao i s rođenim bratom”, zaključila je Saša.

