Saša Popović otkrio što je poznata proročica rekla njemu i Lepoj Breni: ‘Najveći šok je bio…’

Autor: T. Š.

Lepa Brena (60) i Saša Popović (67) su krajem lipnja ove godine napravili veliku proslavu povodom prodaje ‘Granda’ nepoznatom kupcu pri čemu su navodno zaradili čak 30 milijuna eura (oko 225 milijuna kuna), pisao je Kurir. Među brojnim upečatljivim životnim trenucima koji ih vežu, ističe se i njihov susret sa slijepom bugarskom proročicom babom Vangom o čemu je Popović progovorio u Šok Tok emisiji.

Naime, oni su zajedno 1990. godine posjetili babu Vangu, a Popović je otkrio nekoliko zanimljivih detalja, kao i što je bilo potrebno pripremiti kako bi im proročica prorekla što ih čeka u budućnosti.

Upitan je li baba Vanga vidjela u budućnosti njegovu suprugu Suzanu, otkrio je da je upravo Vangi postavio pitanje hoće li se ikada oženiti. Tad mu je bilo 36 godina, a Vanga je rekla da se sigurno neće oženiti još šest godina.

Sa suprugom Suzanom počeo je živjeti 1996. godine, a tek 1998. godine su se vjenčali. “Pogodila je sve! Kad je počela pričati, svašta je rekla”, kazao je uzbuđeno.

“Vanga je čudo! Takva žena…ja ne znam hoće li se ikad roditi…Kad uzmete da je kod nje bio i Tito…američki predsjednici, ne znam tko sve nije bio kod nje. Zaista je žena nevjerojatna!” dodao je.

Potom je opisao kako su izgledale pripreme koje je morao odraditi kako bi mogao doći babi Vangi.

Potrebno je bilo spavati na dvije kocke šećera koje je kasnije umotao u salvetu. Tako u salveti predao je šećer babi Vangi koja ga je oko 60 sekundi držala u ruci. Nakon toga obratila se Popoviću riječima: “Ovako, dobro me slušaj, ne ponavljam dva puta.”

Popović se pokušao kaže, i našaliti s babom Vangom te se pravio da ne nosi naočale kad mu je rekla da ih skine. No kad se pokušao našaliti, vidio je da nema mjesta šali. Otkrila je da je baba Vanga govorila i da ima crveni auto, kao i da mu je otac poginuo u prometnoj nesreći.









Najveći šok je bio kad je Lepa Brena sjedila pored njega, a baba Vanga mu je nakon velikog koncerta u Sofiji te pred turneju rekla da se glazbom na takav način još dugo baviti. Brena je umrla od smijeha na tu konstataciju, kao i to da će Popović u 48. godini biti direktor i da će ”vodit estradu”.

Kad su se vraćali prema Srbiji bili su uvjereni da je neke stvari pogodila, no da je puno toga” izlupetala”, posebno zbog konstatacije o njegovoj karijeri.

Za kraj je otkrio i da ih je baba Vanga oboje pitala žele li saznati koliko će dugo živjeti. Brena za odgovor babe Vange nije htjela ni čuti, no Popović se ohrabrio. Prema njoj, Popović će umrijeti u 86. godini prirodnom smrću, a on je uvjeren da je i to pogodila. “Sve mi je pogodila, zaista sve”, zaključio je, ne otkrivši je li i prodaja Granda bila nešto što je baba Vanga dala naslutiti da će se Lepoj Breni i njemu dogoditi.