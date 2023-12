Sanja Vejnović spustila Davoru Bilamanu, evo što se dogodilo: ‘Znam i ja biti neugodna’

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

U poznatom Klubu hrvatskih glazbenika Sax!, hrvatska voditeljica i komičarka, Marijana Perinić je na još jednom talk-showu Ženska priča ugostila pjevačicu Tatianu Tajči Cameron, hrvatsku glumicu Sanju Vejnović i člana žirija Supertalenta Davora Bilmana. Tema ove epizode bila je “Životne radosti“, a uz to publika je imala prilike čuti još puno toga, primjerice što im danas u životu predstavlja izazov.

Glumica Sanja Vejnović našalila se kako joj izazov predstavlja probuditi se i krenuti izazovno u dan, a onda je ostavila šalu na stranu i otkrila kako joj izazov predstavlja znanje. “Užasno sam željna saznanja bilo kojih”, komentirala je glumica.

“Ne znaš ni zašto, a već si uletio kao cinik”

“Meni je znanje veliki izazov. Mislim da jako malo znam i užasno sam željna saznanja bilo kojih. Ja svojim prijateljima znam strašno ići na živjeti…” započela je glumica, a onda joj je Bilman kroz šalu dobacio: ‘Nevjerojatno’.

“Ne znaš ni zašto, a već si uletio jer si cinik, kužiš, ali ja ti nisam u Supertalentu”, spustila mu je nazad Vejnović te nastavila objašnjavati kako voli proučavati razne teme pa je tako nedavno prijatelje ‘maltretirala’ teorijom struna, koja njih nikako nije zanimala. “Ali to mi je izazov, saznati što više novih stvari i ući u bilo što novo”, pojasnila je i dodala kako je čak fakultet upisala ‘nakon sto godina’ te s ‘s pet banki diplomirala kroatistiku’.

Životne radosti u trećoj dobi

Kada su u pitanju životne radosti, rekla je kako ima ‘užasnih’ problema sama sa sobom, na što joj je ponovno Bilman dobacio šalu: ‘Nije ni problemima lako’, a onda je pojasnila kako razmišlja o tome koliko joj je još života ostalo.

Ispričala je kako je jedan njen prijatelj u 70-ima kupio Porsche uz pojašnjenje kako mu nije preostalo još puno života te da želi iskoristiti što mu je ostalo do kraja. U tom trenutku voditeljica Marijana Perinić upitala je Bilmana koliko se suzdržava ne komentirati priču o prijatelju, Bilman je upitao koja je najgornja ljestvica, na što je reagirala Vejnović: ‘Ajde molim te, skomentiraj’, rekla mu je, no Bilman je to odbio jer je pojasnio da ne želi biti nepristojan.









“Budi nepristojan, znam i ja biti nepristojna”, rekla mu je glumica te kasnije dodala da se samo šali.









Bilmanovo šaljivo dobacivanje posebno je nasmijavalo publiku tijekom cijele večeri, a ni publika njena baš nije ‘štedjela’ pitanjima i pošalicama, no popularni član žirija Supertalent nije se dao isprovocirati te je večer zaključio u šaljivom tonu.