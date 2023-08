Sanja Račić prije smrti pričala o borbi s karcinomom: ‘Nisam vjerovala. Mislila sam da je neka greška’

Autor: Z.S.

Ovog ponedjeljka u 55 godini života, preminula je dugogodišnja novinarka HRT-a Sanja Račić.

“Kolege, prijatelji i suradnici nikada nisu prežalili njezin odlazak s radija prije pet godina i bili su ponosni na hrabrost s kojom se borila protiv teške bolesti”, poručili su s HRT-a. Račić je, inače, u ožujku ove godine za Večernji list progovorila o borbi s bolešću.

Nije mogla vjerovati

“Karcinom je otkriven na redovitoj kontroli. Više od desetljeća imala sam kalcifikat. Na jednoj kontroli doznala sam da je kalcifikat postao karcinom. Nisam u to povjerovala. Mislila sam da je neka greška. Opipom nisam primijetila nikakve promjene, osjećala sam se odlično, a krvna slika nije upućivala na zloćudnu bolest. Sigurna da je posrijedi greška, otišla sam po drugo mišljenje na Kliniku za tumore u Zagrebu i doznala da imam dva karcinoma – veliki kalcifikat uistinu je postao veliki karcinom, a uz njega, pretraga je otkrila još jedan, manji, ali invazivniji i metastaze u aksili. Jednostavno, prihvatila sam to. Karcinom je nažalost bolest današnjice. Imala sam i slučaj u obitelji bolesti, poznanice su imale karcinom”, ispričala je i nastavila.





“Empatična liječnička ekipa na Klinici omogućila mi je da se ne vraćam u Osijek i već sutradan ujutro obavim potrebne pretrage, ali ja sam morala zagrliti kćer i muža pa sam se navečer vratila u Osijek, odspavala nekoliko sati i ujutro se ponovno odvezla u Zagreb. Sama. To što nisam željela da me itko vozi ni prati nije bilo lako mojoj obitelji, ali meni je bilo lakše samoj se nositi s lošim vijestima i svojim strahovima i podijeliti ih s dragima tek kada ih obradim i prihvatim”, dodala je.

“Kad sam čula što me čeka, mastektomija, kemoterapija, zračenja, znala sam da ću to štreberski uredno odraditi, nakon toga ću se vratiti na posao. Moj posao je prilično zahtjevan, radila sam kao novinarka u redakciji HRT-a. Prelijep posao, zapravo je najljepše raditi s ljudima, međutim jako je teško organizirati vrijeme. Meni je jako bilo važno da imam vrijeme za odmora, za doručak, za liječenje, šetnje i kada sam nakon dvije godine mira doznala da imam metastaze na kostima odlučila sam dati otkaz na HRT-u. Zbog te metastaze sam trpila bol i šepala sam i jednostavno nisam mogla raditi”, kazala je između ostalog.

Osjetila koliko voli život

“Ne osjećam se posebno hrabrom. Jedino što sam tek nakon bolesti osvijestila koliko volim život koji živim, koliko volim ljude koji me okružuju i koliko volim biti ovdje i sada. U ovih gotovo osam godina života s karcinomom shvatila sam da ne smijem ono što me veseli ostaviti za kasnije, već moram doživjeti što prije. Često kažem da me od zdrave osobe dijeli otjecanje lica i nogu, limfedem ruke, zadihanost pri usponima i prilično neizvjesna budućnost. I trudim se ne paničariti, bez obzira na to što piše u mom specijalističkom nalazu”, ispričala je.

“I od zdrave osobe me dijeli i spoznaja da ništa nije vječno i otkad sam bolesna više se družim, više si ugađam, više putujem, više se veselim, više vremena posvećujem sebi dragim ljudima i zapravo, neobično je to reći, ja nikako ne volim što sam bolesna, ali otkad sam bolesna, živim u većem skladu i sa sobom i s ljudima koji me okružuju. I nakon spoznaje da sam bolesna zapravo sam spoznala koliko volim biti ovdje i sada i koliko volim zapravo taj život”, poručila je.