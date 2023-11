Sanja otkrila najgoru uvredu: ‘Skamenila sam se, nisam smjela reći sinu, glavu bi joj razbio’

Gostujući na srpskoj televiziji Pink, naša pjevačica Sanja Doležal je u emisiji Premijera u sklopu rubrike ‘I nama je teško‘, ispričala o razdoblju kad je 2012. iznenada izgubila supruga.

Naime, nakon što joj je suprug Nenad Šarić umro u 65. godini od posljedica moždanog udara, Sanja je ostala sama s dvoje djece.





“Bila sam i majka i otac, prvih mjesec dana mi je u magli, a prvih par godina sam funkcionirala kao robot. Nisam bila svjesna da moram čuvati psihu, fokusirala sam se na klince. Voljela bih da sam mogla na sebe preuzeti svu bol koju su oni osjećali. Kasnije mi je prijateljica psihologinja rekla da djeca moraju proživjeti bol”, rekla je pjevačica i dodala:

‘Bila sam očajna zbog tih natpisa’

“Nije bilo lako… Ne znam kako sam se nosila, prvi koncert je bio jedno 40 dana nakon što mi je suprug umro, u Brežicama u Sloveniji. Po novinama su bili naslovi kako može pjevati, a pokopala je supruga. Bila sam očajna zbog tih natpisa.

judi si daju za pravo pa kažu jedva je dočekala, no ja sam morala raditi, to je moj posao. I ovo današnje komentiranje po društvenim mrežama mi je bolesno, ljudi koji te ne poznaju, a imaju te za pravo komentirati, to je bolesno”, istaknula je.

‘S kime si spavala da počneš raditi tu?‘

Na pitanje kad se u životu osjećala najviše nezaštićeno rekla je da joj se to dogodilo za vrijeme kad je radila na HRT-u.

“Bilo je to par godina poslije suprugove smrti. Na HRT-u me jedna žena, urednica, kad sam došla u redakciju, pitala: ‘S kime si spavala da počneš raditi tu?‘ Skamenila sam se, došla doma i dušu isplakala. Nisam smjela reći sinu, jer mislim da bi joj glavu razbio. Ta žena ovo ne bi izrekla da mi je suprug bio živ, ne bi sigurno. To je jedini trenutak u životu kad sam se osjećala nezaštićeno”, iskrena je bila pjevačica.









Podsjetimo, Sanja je na HRT-u od 2013. do 2016. godine bila jedna od voditeljica emisije ‘Dobro, jutro Hrvatska‘.