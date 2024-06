Sanja oduševila modne kreatore, ali ne i Hrvate: ‘Super je Sanjči, ali fali mi Kolinda’

Godine 1994. su se vjenčali, godinu nakon što je Milanović počeo raditi kao pomoćnik ministra u Ministarstvu vanjskih poslova. Zatim, 1996., Zoran Milanović je dobio poziciju savjetnika u hrvatskoj misiji pri NATO-u i EU, što je rezultiralo njihovim preseljenjem u Bruxelles. Iako Sanja nije bila potpuno oduševljena tom idejom, ipak je odlučila poći sa svojim suprugom.

U to vrijeme je bila na magisteriju na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, gdje je stekla specijalizaciju iz epidemiologije, ali je nastavila svoje obrazovanje u Belgiji. “Plakala sam kad smo se selili u Belgiju. Bili smo mladi, vjenčani samo tri godine, svojom odlukom bez djece, uživali smo u svojoj podstanarskoj garsonijeri, izlascima…”, priznala je za Jutarnji list.

“Bila sam odslušala magisterij iz ultrazvuka i položila ispite, no onda sam dobila specijalizaciju iz epidemiologije u Zavodu za javno zdravstvo grada Zagreba i promijenila smjer. Sad sam to morala zalediti, otići u nepoznato. No, danas me za Belgiju veže toliko toga”, rekla je svojedobno Sanja.

Tamo je njihov prvi sin, Ante Jakov, rođen 1998. godine, a godinu dana kasnije vratili su se u Hrvatsku, kada se Zoran pridružio SDP-u. Nastavio je svoj politički napredak i neko vrijeme kasnije imenovan je za koordinatora u procesu pristupanja Hrvatske NATO savezu. Godine 2005., rodio im se drugi sin Marko, koji se danas bavi hrvanjem.