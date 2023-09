Sanja Milanović snimljena s neobičnim brošem: Otkrila što znači, ali i koji je najveći problem Hrvata

Autor: Z.S.

Prva dama Lijepe Naše i liječnica koja u Zavodu za javno zdravstvo vodi Odjel za promicanje tjelesnog zdravlja, Sanja Musić Milanović, upozorila je na veliki problem koji muči Hrvate. Riječ je o borbi s prekomjernom težinom. Posebno je, naime, iznenadio podatak da su deblja djeca koja žive uz more nego na kopnu.

“To je nevjerojatan podatak i uvijek se sama iznenadim. Najvitkiji su sjevernjaci, a najdeblji Mediteranci. Trebalo bi biti obrnuto. Mediteranska prehrana naprosto se ne konzumira. Proces westernizacije stigao je na Mediteran. XXL porcije i sve što ide uz to i sjedilački način života s igricama”, kazala je Musić MIlanoović u razgovoru za RTL Direkt.

Kada je u pitanju debljina u samom smo europskom vrhu.





Živimo u ‘obesogenom’ okruženju

“Nismo baš najgori, dijelimo prvo mjesto s Maltom ali oni su 1A, a mi 1B i zato smo malo bolji. Imaju više debljine, a mi više prekomjerne tjelesne mase. Debljina nije ničiji izbor. Ima 12 godina da je u časopisu “Lancetu” napisano da je debljina normalan odgovor normalnog pojedinca na abnormalno ‘obesogeno’ okruženje koje te tjera da puno konzumiraš, a manje trošiš. Mi u Hrvatskoj zapravo živimo u izrazito ‘obesogenom’ (obesity eng. debljina) okruženju koje te tjera da jako puno konzumiraš, a jako malo trošiš. Kultura kretanja je takva da se sve manje krećemo, iako kad stavljamo na vagu puno više unosi unos. Kultura hranjena je takva da se sve vrti kod nas oko hrane”, poručila je u otkrila koji je najveći problem,

Zagreb Declaration has been officially endorsed! We are committed together to raise awareness about the pressing issue of childhood overweight and obesity through our Network. @WHO_Europe @WHO #ZagrebObesitySummit pic.twitter.com/Sdp1UtpJ8n — Sanja Musić Milanović (@DrSanja_MM) May 10, 2023

Najveći problem

“Naš najveće problem je, kod odrasle populacije, su suhomesnati proizvodi. Sve je socijalno determinirano i debljina, kao i prehrambene navikle. Ali socijalno nije determinirano su suhomesnati proizvodi. Bez obzira imate li mala velika primanja, niže ili visoko obrazovanje, oko 67 do 70 posto odraslih svaki dan konzumira suhomesnate proizvode”, kazala je.

Honored to host the inaugural Summit of the Spouses of European Leaders to launch the Network on the Prevention of Childhood Obesity in @WHO_Europe with Welcome Dinner in @Ured_PRH! Thank you for joining this initiative! #ZagrebObesitySummit pic.twitter.com/HNpCEH0PB0





— Sanja Musić Milanović (@DrSanja_MM) May 9, 2023

Vlada zamrznula je cijene ulja, šećera, brašna, carskog mesa, mljevene svinjetine, a Musić Milanović ističe da je to osnovni paket te da je trebalo zamrznuti i cijenu riže i kelja, ali ne samo tog.









“I voća i povrća. Time se šalje poruka kako bi prehrana trebala izgledati. Fiskalnim mjere ne mogu biti izolirane, one također šalju neku poruku”, kazala je i dala preporuku.

Let's enhance our collaboration and jointly act to finally halt the rise of childhood obesity in @WHO_Europe Region!@WHO #ZagrebObesitySummit pic.twitter.com/L4ok2iLaq0 — Sanja Musić Milanović (@DrSanja_MM) May 10, 2023

Srdele umjesto pizze

“Ne mora nužno biti zdrava prehrana jako skupa. Recimo kilogram srdela. Znam ja da ne mogu svi doći do srdela i da postoji lovostaj. Ali kad ih ima, kila je duplo jeftinije od pizze. Mi u Hrvatskoj imamo zdravstveno ispravnu vodu, pa idemo je piti. Sigurno je jeftinije od zaslađenog napitka kojeg možemo kupiti. Brojne mjere koje ste spomenuli ušle su u Zagrebačku deklaraciju koja je zajednički dokument za sve zemlje u Europi. Ovim sam namjerno stavila broš koji je simbol slova “O”, kao obesity ili debljina na engleskom. Broš su nosile prve dame. One su imale žute kravate, to je boja prevencije debljine. O kao mreža, krug na europskoj razini. Samo ako udružimo snage, svi resori, a to se može tek kad postoji politička volja i kad se cijela priča digne na međuresornu razinu, onda ćemo moći napraviti pomak”; kazala je i za kraj odgovorila na pitanje sprema li se na još jedan mandat prve dame.

“Debelo ste otišli u drugu polovici 2024. godine, a ja živim pomalo. Dan za danom, tjedan za tjednom pa jedino što se u ovom trenutku mogu malo dugoročnije predvidjeti jest da spremam nove projekte aktivnosti”, završila je.