SANJA DOLEŽAL OTKRILA DETALJE PROSLAVE: Omiljena pjevačica slavi 60. rođendan u svojoj zelenoj oazo nedaleko Zagreba

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Pjevačica Novih fosila, Sanja Doležal, je 9. svibnja napunila 60. godina. Rođendan je dočekala u Amsterdamu s obitelji, no nije zaboravila na svoju ekipu s kojom će rođendan proslaviti u Hrvatskoj.

Kako je otkrila putem Instagrama, proslava rođendana održava se u njenoj vikendici u Donjem Zvečaju pored Mrežnice, u zelenoj oazi mira, gdje godinana provodi većinu vremena i ‘puni baterije’.

Osim balona u znaku brojeva 6 i 0 i natpisima ‘Happy Birthda’, Sanja je u videu pokazala i dio ljetne kuhinje, a posebnu pažnju privukao je pogled na Mrežnicu i predivan okoliš kojim je okružena.





Na svom Instagram profilu, kroz dvije objave pjevačica je dala naslutiti da pozvane čeka dobar provod. “Sve je kako treba biti”, poručila je Sanja

“Na Mrežnici sam veći dio godine, ali zbog praktičnosti Božić je ipak u Zagrebu. Odem i zimi, pogotovo ako padne snijeg. Tada je priroda čarobna”, otkrila je Sanja jednom prilikom za magazin Story.

“Definitivno osjećam da je život kvalitetniji u prirodi, u maloj sredini. Nije to odluka koju sam donijela preko noći, razgovarala sam o njoj sa svojom djecom, kćeri Lanom i sinom Lukom, koji su sada ionako odrasli. Nema veze to ni sa srednjim godinama u koje čovjek uđe, jer koliko vidim sve više se mladih, pa i onih s djecom odlučuje maknuti iz grada, i to mi je drago čuti. Jer nije smisao života živjeti u stresu ako ga možete izbjeći”, dodala je.