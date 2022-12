SANJA DAN KAD ĆE JE GOMILA GAĐATI IZMETOM! Popularni voditelj mrzi ovu osobu, nikako je ne vidi u kraljevskoj obitelji: Kontroverzna kolumna ekspresno povučena

Engleski TV voditelj i novinar Jeremy Clarkson, najpoznatiji po emisijama Top Gear i The Grand Tour, svojom je kolumnom časopisu The Sun “zaradio” preko 6000 pritužbi. Radi se o kontroverznom članku u kojemu je isticao svoju mržnju prema Meghan Markle, a potom tražio da ga uklone, prenosi BBC.

Članak je također objavljen u petak u novinama, a bura koju je podigao je prilično jakih udara. U nedjelju se javila čak i Jeremyjeva kći Emily: “Želim naglasiti da sam protiv svega što je moj otac napisao o Meghan Markle.” Zanimljiva je i činjenica da je tijekom prošle godine časopis prikupio ukupno 14, 355 pritužbi, a sada bi zahvaljujući Clarksonu taj broj mogao biti mnogo veći.

Isječak koji kruži Twitterom glasi: “Meghan je drukčija priča. Mrzim je. Ne kao što mrzim Nicolu Strugeon (op. a. škotska premijerka) ili Rose West (op. a. serijska ubojica). Mrzim je cijelim bićem. Noću, kada ne mogu spavati, ležim, škrgućem zubima i sanjam dan kada će paradirati gola ulicama svakog britanskog grada dok joj mase ljudi viču ‘Sramota!’ i gađaju je izmetom.” Mnogi su u ovome prepoznali poznatu scenu iz popularne serije “Igra prijestolja”.

BBC naveo je još jedan ulomak: “Svi moji vršnjaci misle jednako. Ono što me užasava je to što mladi ljudi, pogotovo djevojke, misle da je ona prilično cool. Misle da je bila zatvorenica Buckinghamske palače, prisiljena šuti i govori samo o heklanju i mačićima.”

Na kolumnu je, među ostalima, reagirala i prozvana Nicola Sturgeon. Za BBC je kazala kako žali autora članka te je upozorila kako njegove riječi mogu imati negativne posljedice. “Mislim da je ono što je rekao o Meghan Markle tipično za jednog velikog ženomrsca i to je jednostavno grozno i užasno. Mislim, što je to što izaziva toliku mržnju kod nekoga da na kraju napiše takve stvari? Smatram da nam to daje uvid u Jeremyja Clarksona i kakva je on zaista osoba. Možda bi se trebao odmaknuti od stvari i malo više promisliti o svom životu”, rekla je premijerka.

Oglasio se potom i sam Jeremy Clarkson: “O, Bože. Nije mi bila namjera uvrijediti je. U kolumni koju sam napisao o Meghan nespretno sam se osvrnuo na scenu iz ‘Igre prijestolja‘ i jako puno ljudi je to krivo shvatilo. Užasno mi je što sam prouzročio toliko bola i bit ću ubuduće puno oprezniji.”

Ipak, njegovu “ispriku” korisnici Twittera baš i nisu shvatili ozbiljno, a ni iskrenom. “Bilo je prilike spriječiti ovo, ali The Sun je to objavio, urednik je odobrio, ti si to napisao, a to si i mislio. To nije nespretno, to je namjerno. To što si ‘prestravljen’ ne mijenja činjenice”, jedan je od niza sličnih komentara.