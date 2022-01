SANDRA PERKOVIĆ OTVORILA DUŠU: ‘Strah me Boga… Možda moja vjera nije ispoljena na van, ali vjerujem’

Autor: Š. P.

Gostujući u podcastu voditeljice Ane Radišić, hrvatska atletičarka Sandra Perković priznala je da vjera u njezinu životu ima veliku ulogu. “Strah me Boga”, rekla je Perković.

“Možda moja vjera nije ispoljena na van, ali vjerujem u Boga i vjerujem da iznad nas stoji netko tko gleda dobro i loše. Nije to strah nego strahopoštovanje i divljenje. Vjerujem da se stvari događaju s razlogom. Nije svaka oluja da bi tebi naškodila, postoje oluje koje dolaze i tjeraju ljude koji nam ne trebaju u životu”, rekla je poznata sportašica.

“Poanta je da živiš po svojim principima, ali da uvažavaš i tuđa mišljenja stvarajući neko svoje, ne vrijeđajući nikoga i poštujući svakoga“, dodala je, a osvrnula se i na svoju dugogodišnju vezu s Edisom Elkasevićem koji joj je ujedno i trener.

“Zahvalna sam svom pokojnom bivšem treneru Ivanu Ivančiću preko kojeg smo se upoznali. Jako sam sretna s Edisom privatno, ali i profesionalno. Mi dijelimo ljubav prema rezultatu, on je sa mnom u svemu. Zahvalna sam na njegovom poštovanju i tome što me pušta da sam to što jesam. Veliki smo tandem, pašemo si i privatno i profesionalno. Ali nije da se ne svađamo”, rekla je Perković.

Iako su mediji izrazito zainteresirani za detalje njezine ljubavne veze, Perković ističe kako bi ipak htjela da je se pamti po – sportskim rezultatima.

‘Četvrto mjesto bilo je debakl’

“Voljela bih biti pamćena kao najuspješnija atletičarka svih vremena, u svojim ženskim disciplinama. Htjela bih se približiti toj famoznoj udaljenosti od 76,80 metara. Željela bih biti ponos Hrvata, voljela bih biti uzor, ono što su meni bile Janica ili Blanka. Želim biti pozitivan uzor djeci, ali i uzor da se redom, radom i disciplinom, ljubavlju i velikom voljom može doći do uspjeha, a tim uspjehom ne treba zadovoljavati druge nego sebe. Nema većeg zadovoljstva od svog osobnog zadovoljstva i osobnog uspjeha. Onog uspjeha koji razumiješ samo ti i tvoji bliski prijatelji”, rekla je.

“Moj život su usponi i padovi, ali volim to, jer što jače udarim o dno, više se vinem u visine. Svaka moja medalja mi pokazuje što mogu promijeniti, na čemu trebam raditi i gradi me kao osobu“, istaknula je i dodala da vjeruje kako može sudjelovati na barem još dvije Olimpijade.

Ona održana u Tokiju u ljeto 2021. godine, s koje se Sandra vratila kao četveroplasirana, ostavila je gorak okus.









“Četvrto mjesto na Olimpijskim igrama, gledajući moju karijeru dosad, bilo je debakl. Znam da sam dala najbolje od sebe i da sam mogla bolje, napravila bih bolje. Imala sam povredu koju sam vukla od kraja 2020. do Olimpijade, a kad imate povredu nemate konstantu. Volim iz svojih problema učiti okružena ljudima koji me vole i pred kojima ne moram glumiti. Prolazila sam sa svojim timom sve i na neki način to preboljela i donosila odluke, a nakon odmora sam odlučila da će 2022. biti moja godina”, zaključuje Sandra.