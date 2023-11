Sandra Perković otkrila kada će biti vjenčanje: ‘Malo sam umorna i iscrpljena od priprema’

Hrvatska atletičarka, hrvatska rekorderka u bacanju diska i bivša državna rekorderka u bacanju kugle, Sandra Perković, na Instagramu je otkrila da još sitno odbrojava do vjenčanja za svog dugogodišnjeg partnera i trenera Edisa Elkasevića.

“Rekla sam da, da, da”, napisala je Sandra uz fotografiju na kojoj pozira u bijeloj haljini, što je mnoge njene pratitelje iznenadilo i zapitali su se je li se to Sandra udala. Svi su u nevjerici komentirali ovu fotografiju naše sportašice, koja je imala djevojačku zabavu u Istri, u Balama, što se može zaključiti po hashtagovima “buduća mlada”. No, Sandra je sada otkrila kada će se zbilja dogoditi taj veliki dan – vjenčanje.





‘Ne bih otkrivala datum’

“Malo sam umorna i iscrpljena od svih silnih priprema za vjenčanje, no sretna sam. Ne bih otkrivala datum, njega zna samo najbliži krug obitelji i prijatelja koji su pozvani na svečanost. Svakako će to biti do kraja godine”, rekla je atletičarka Sandra Perković za Večernji.

Na Staru godinu 2022. zaručila se za trenera Edisa Elkasevića. Gotovo deset mjeseci kasnije, sredinom listopada, imala je djevojačku na luksuznom imanju u Istri.

“Poznato je da volim jesti i piti, pa se skupilo nas sedam cura i bila su to tri dana čistog uživanja. Ipak je to djevojačka. Mislim da nam muškarac nije bio potreban”, rekla je Sandra.

Dodala je kako vjenčanicu bira uz pomoć dizajnerice Aleksandre Dojčinović te da će goste na svadbi zabavljati grupa Best iz Splita.