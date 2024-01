Sandra Perković nakon udaje promijenila prezime: Evo kako ono glasi

Autor: I.D.

Naša bacačica diska Sandra Perković na Instagramu je objavila prvu fotografiju s vjenčanja, na Silvestrovo se udala za dugogodišnjeg dečka i trenera Edisa Elkasevića. “Ča je život vengo fantažija. Zauvijek tvoja”, napisala je u opis objave i dodala emotikon srca. Nakon udaje Sandra je na Instagramu promijenila prezime u Elkasević.

Par se vjenčao u užem krugu obitelji, a svadbeno slavlje održali su u Laubi, gdje su s uzvanicima dočekali Novu godinu. Sandra je sa suprugom otplesala prvi ples na pjesmu Perfect Eda Sheerana u vjenčanici s potpisom Matije Vuice, a nakon ponoći odjenula je drugu vjenčanicu, ispod koje joj se vidjela i neobična tetovaža.

Ovako je sve počelo

Podsjetimo, bivši atletičar Edis, Sandrin je trener od 2013. godine, a par se upoznao kad je ona imala 15 godina. U ljubavnu su se romansu upustili koju godinu nakon toga. Od tada su nerazdvojni. Tada nismo krenuli u neku ljubavnu romansu, ali s 21 godinu sam se ja nekako malo zaljubila u njega, on se zaljubio malo u mene. Tako je to nešto krenulo”, otkrila je Sandra za InMagazin.









“Tada sam osvojila prvo olimpijsko zlato, počeli su ti neki veliki uspjesi. Još sam bila dijete, ne možeš se s 22 godine nositi s olimpijskim zlatom i ponašati kao što se ponašam danas kad sam zrela i odgovorna. Ti si mlad i lud, uzeo si olimpijsko zlato i partijao bi do jutra, onda imaš tu osobu koja je tu u tvom životu kad ti odrastaš. On me zna i najbolju i najgoru”, dodala je.









‘Zato nas dvoje možemo’

“Naša dugovječnost je upravo u tome što me on ne osuđuje ni najbolju ni najgoru jer, nekako bih rekla, ima on te trenerske crte i u privatnom životu. On razumije, nikad neće napadati, uvijek prvo nađe sve razloge zašto se nešto dogodilo i onda donese zaključak. Mislim da se poštujemo, kako ja njega poštujem na terenu i izvan terena, da on isto tako mene poštuje na obje stavke. Zato nas dvoje idemo naprijed.

Zato nas dvoje možemo! Kad se razdvojimo na dva sata, ja dođem puna dojmova, kao da nas nije bilo tri dana. Povezani smo, on mi je najbolji prijatelj, životni partner, trener, sve u jednom”, ispričala je.