Sandra Perković iznenadila pojavom, ovakvu je ne viđamo često: ‘Došla sam u ovu fazu života’

Autor: I.D.

Hrvatska atletičarka Sandra Perković podijelila je na Instagramu fotografiju na kojoj pozira u svečanoj crvenoj haljini uz šampanjac, a uz objavu je dodala i zanimljiv opis koji je izazvao pažnju pratitelja. “Došla sam u fazu života, kada ljude jednostavno, bez suvišnih emocija i dodatnog razmišljanja dijelim u dvije skupine: Oni koji donose mir u moj život. Oni koji unose nemir. Za prve ću uvijek pronaći vremena , za druge nikada više”, napisala je.

“Točno tako! Život i naše vrijeme su predragocjeni. Sandra izgledaš najbolje ikada”. “U pravu si” i “Ja sam u toj fazi već odavno” samo su neki od komentara pratitelja.

Najavila vjenčanje s dugogodišnjim dečkom

Podsjetimo, Sandra je u listopadu iznenadila fanove objavom kojom je najavila vjenčanje s dugogodišnjim dečkom i trenerom Edisom Elkasevićem. Iako ništa nije službeno potvrdila, početkom studenog objavila je fotku s djevojačke večeri na kojoj je pozirala u bijelom kombinezonu.









“Malo sam umorna i iscrpljena od svih silnih priprema za vjenčanje, no sretna sam. Ne bih otkrivala datum, njega zna samo najbliži krug obitelji i prijatelja koji su pozvani na svečanost. Svakako će to biti do kraja godine”, rekla je atletičarka Sandra Perković za Večernji.









Na Staru godinu 2022. zaručila se za trenera Edisa Elkasevića. Gotovo deset mjeseci kasnije, sredinom listopada, imala je djevojačku na luksuznom imanju u Istri.

“Poznato je da volim jesti i piti, pa se skupilo nas sedam cura i bila su to tri dana čistog uživanja. Ipak je to djevojačka. Mislim da nam muškarac nije bio potreban”, rekla je Sandra.

Dodala je kako vjenčanicu bira uz pomoć dizajnerice Aleksandre Dojčinović te da će goste na svadbi zabavljati grupa Best iz Splita.