Sandra bez ovog ne može na Olimpijskim igrama: ‘Zvuči djetinjasto’

Autor: M.T.

Olimpijske igre u Parizu službeno će se otvoriti u petak u 19:30, ali ovogodišnja ceremonija bit će uistinu posebna jer će se po prvi puta održati na rijeci Seine, umjesto na stadionu. Sportaši iz čak 206 zemalja prodefilirat će u čamcima rijekom koja prolazi kroz središte glavnog grada Francuske, što će biti spektakularan prizor. Među 10.500 sportaša koji će sudjelovati na igrama, naći će se i hrvatska rekorderka u bacanju diska, Sandra Elkasević. Ova dvostruka olimpijska i svjetska te sedmerostruka europska prvakinja.

Opisala je kako izgledaju njeni dani kad se intenzivno priprema za Olimpijske igre. “Otkad se probudim pa dok ne legnem, moje misli i moja djela su okrenuta prema Parizu 2024. Svaki dan osim nedjelje imam dva treninga koja zajedno traju više od šest sati, a nakon njih idem na terapije. Nedjelja je dan za regeneraciju pa imamo samo jedan trening. Koliko su dani naporni i iscrpljujući, toliko su i sretni. Pogotovo kad ispunim ono što smo zacrtali za taj dan”, rekla je Sandra.

Napomenula je kako joj je cilj doći spremna i zdrava u Pariz te da se dokaže rezultatom. Otkrilla je kako na put u Francusku nosi svoj jastuk-igračku Hello Kity koja joj omogućuje miris poznatom kad otputuje negdje. “Svoj jastuk-igračku Hello Kitty, koja mi daje miris kuće kad sam daleko od nje. Znam da zvuči djetinjasto, ali baš to i jesam – dijete u duši”, rekla je.

‘Osjećam se sigurno i zaštićeno’

Sandrin trener je njezin suprug, s kojim se vjenčala na Silvestrovo prošle godine. “Imati Edisa pored sebe, i na treningu i privatno, velika je sreća. Osjećam se sigurno i zaštićeno u svakom trenutku,” rekla je Sandra. Opisala je kako njihova suradnja funkcionira besprijekorno jer se dobro razumiju i podržavaju jedno drugo u svim aspektima života.

Edis trenira Sandru od 2013. godine, a zajedno su osvojili 11 od 14 medalja koliko ih Sandra ima u karijeri. Njihovi zajednički uspjesi često su bili popraćeni dramatičnim finalima, no svaki put su iz njih izlazili jači. “Ma bilo je ranije drama, ali sve se to zaboravi. Ovo je opet bilo neko novo iščekivanje, nova trauma hoće li sve proći u redu. Hvala bogu, prošlo je.”, rekao je Edis.

Također je komentirao kako su uspjeli prevladati sve izazove, uključujući i ozljede koje su Sandru mučile prošle godine. Prošle godine Sandra je pretrpjela dvije teške ozljede, prvo je puklo hvatište lože, a zatim je na treningu slomila skočni zglob. Edis je objasnio kako su te ozljede utjecale na njezinu tehniku bacanja, ali zajedno rade na tome da Sandra ponovno postigne vrhunsku formu. “I sve te traume nisu toliko došle do izražaja prošle godine, koliko se to sada vidi na njezinoj tehnici bacanja. Glava je sve to zapamtila.”

Edis je otkrio i tajnu Sandrine dugovječnosti i uspjeha na najvišoj razini. “Recept glasi: jedete svaki dan jaja za doručak i nikad vam ne smiju dosaditi. E tako radimo i mi, ne mijenjaš ništa, ne filozofiraš ništa, ne daš ljudima da ti pametuju, ne daš da te povedu neke nove izmišljene stvari. Sandra nije sklona isprobavanjima.” rekao je Edis, navodeći primjer kako su neki sportaši zbog eksperimentiranja s novim metodama doživjeli ozljede.