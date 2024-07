Sandra Bagarić otkrila gdje ljetuje i što nikad ne koristi na moru: ‘Živim novu mladost’

Autor: M.T.

Operna diva Sandra Bagarić ove godine uživa u svojoj obiteljskoj vikendici u Dramlju na Kvarneru. Kako otkriva za tportal, njezini su ljetni dani ispunjeni jednostavnim užicima i prirodnim blagodatima. Iako mnogi tek broje dane do svojih godišnjih odmora, Sandra je već na svojem omiljenom mjestu i maksimalno koristi svaki trenutak.

Sandra se budi prije šest sati i započinje dan pozdravljajući sunce sa svoje terase, gdje se puni njegovom energijom. “Ljeti ne mogu bez limunade s puno mente iz mog vrta, soka od smokvina lista, dobre lubenice i hladnih salata koje me čekaju u hladnjaku kad se vratimo s plaže,” otkriva za Sandra svoje dnevne rituale.

Uvijek pazi na prirodnu njegu kože, koristeći isključivo maslinovo i kantarionovo ulje. “Ne koristim zaštitne faktore jer mislim da su to ‘šarena laža’. Na plaži su obavezni šešir, sunčane naočale i knjige, iako često zaspem u hladovini”, kaže Sandra.

‘Nemam pravi odmor’

Sandra Bagarić priznaje da su njezinim životom isprepleteni odmor i rad. “Moj život su isprepleteni odmor i rad, a suprug i ja smo spojili ugodno s korisnim. Tako da vam zapravo nemam pravi odmor. Imamo dosta ljetnih koncerata. Upravo sam se vratila iz Crne Gore i Dubrovnika, snima se, radi se punom parom.”, priča Sandra koja se ovih dana ponovno osjeća kao u svojim dvadesetima zbog velikog interesa za njezin rad. “Pokazali su se neki veliki interesi za tetu u 50-im godinama pa sad živim neku novu mladost”, kaže nam Sandra.

“Iako sam nekad mogla cijeli dan provesti na plaži, sada više volim uživati u pogledu s terase. Nitko ne zna da tamo postojim, a imam pogled od milijun dolara i gledam more iz kreveta”, hvali se Sandra svojom količinom mira koju dobiva prilikom ljetovanja budući da se do njihove kuće ne može doći automobilom te stoga ne poznaje pojam gužve.

Uz sve to, Sandra je strastvena ljubiteljica knjiga. “Čekaju me partiture jer spremam neke nove projekte, tako da prevodim tekstove sa španjolskog, talijanskog, francuskog i spremam se snimiti ruske romanse Čajkovskog i Rahmanjinova, pa da ću ovog ljeta najviše čitati to”, zaključuje Sandra, otkrivajući svoju ljubav prema glazbi i učenju.







Prisjetimo se, Sandra i njen supurug, glazbenik Darko Domitrović nedavno su proslavili 27. godišnjicu braka. Njihova ljubavna priča proteže se zanimljivom anegdotom. Darko je, naime, bio Sandrin profesor na Glazbenoj akademiji u Zagrebu, a ona se u njega zaljubila na prvi pogled.

“Ja sam došla u Zagreb 1992. godine, ugledala čovjeka na Muzičkoj akademiji u sobi broj 13, volim broj 13, i rekla: ‘Ovom ću čovjeku roditi djecu!’ I ta djeca sad već imaju 22 i 18 godina, a ostalo je povijest!” ispričala je Sandra te navela kako ga je zaprosila nakon kratko vremena, a Darko je prepričao kako je to izgledalo.

“Bili smo na moru, žena kleknula s ručnikom i u kupaćim gaćicama, kleknula i zaprosila me nasred plaže! Pred našim kumovima Dinom i Lovrom Pogorelić, mi smo njima kumovi, oni su nama kumovi. Nitko to nije očekivao, ja najmanje! Nakon godinu i nešto zabavljanja! Nije mi dala priliku, možda bih ja to i učinio jednog dana!”, prisjetio se Domitrović jednom prilikom.