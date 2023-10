Sandra Bagarić krije zanimljivu ljubavnu priču sa suprugom: Prva je klekla i zaprosila ga

Autor: I.D.

U izlasku sa suprugom Darkom Domitrovićem, naša poznata operna pjevačica, Sandra Bagarić je blistala i nije skidala osmijeh s lica.

Sandra je za posebnu prigodu odabrala elegantnu crnu haljinu s prorezom, koji je istaknuo njenu ženstvenu figuru i atribute. Kasnije se Sandra javila i na Instagramu te je objavila fotografiju sa zagrebačkog Dolca.



Ljubavna priča za film

Naime, Sandra i Darko su jedan od najdugovječnijih parova na domaćoj glazbenoj sceni. Vjenčali su se 1997. godine nakon pet i pol godina veze i zajedno imaju sinove Lovru i Marka.









Njihova ljubavna priča je vrlo zanimljiva. Darko je bio Sandrin profesor na Glazbenoj akademiji u Zagrebu, a ona se u njega zaljubila na prvi pogled.

“Ja sam došla u Zagreb 1992. godine, ugledala čovjeka na Muzičkoj akademiji u sobi broj 13, volim broj 13, i rekla: ‘Ovom ću čovjeku roditi djecu!’ I ta djeca sad već imaju 22 i 18 godina, a ostalo je povijest!” ispričala je u svom stilu Sandra Bagarić za IN magazin.







Nije joj trebalo dugo ni da ga zaprosi, a Darko je prepričao kako je to izgledalo.

“Bili smo na moru, žena kleknula s ručnikom i u kupaćim gaćicama, kleknula i zaprosila me nasred plaže! Pred našim kumovima Dinom i Lovrom Pogorelić, mi smo njima kumovi, oni su nama kumovi. Nitko to nije očekivao, ja najmanje! Nakon godinu i nešto zabavljanja! Nije mi dala priliku, možda bih ja to i učinio jednog dana!” prisjetio se Domitrović jednom prilikom.