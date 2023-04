SANDI OTKRIO POZADINU VEZE S FANI ČAPALIJOM! Sve je započeo menadžer: ‘On je osmislio priču, mi smo napravili paparazzo fotke’

Pjevačka zvijezda 90-ih Sandi Cenov nedavno je, gostujući u emisiji In Magazin, progovorio o svojem privatnom životu i glazbenoj karijeri. Otkrio je kako mu se otac nakon razvoda nije pretjerano trudio oko odgoja, ali i zašto mu je majka plakala na prvom vjenčanju.

Ovaj glazbenik priznao je da je s pjesmom “Žena budi mi ti” zaprosio svoju prvu suprugu Branku Bebić, kojoj je pjesmu i posvetio. Kaže kako mu bivša Miss Hrvatske nije vjerovala da misli ozbiljno jer je prije nje bio u vezi sa Fani Čapalijom, također bivšom Miss Hrvatske.

O bivšoj supruzi i prvom braku govori: “Bio sam stvarno mlad, premlad, i ona je bila premlada, srljali smo u to kao neki ludi klinci koji sve znaju u životu. Mama je jednostavno osjećala da to neće biti to, ali naravno da mi to nikad nije mogla reći,” dodaje kao objašnjenje majčinim suzama na vjenčanju.





Podsjetimo, nedavno smo intervjuirali Sandija o, između ostaloga, njegovoj pozamašnoj glazbenoj karijeri i drugom braku. Ranije ove godine obilježio je 30 godina rada na sceni, no govori kako mu je početak “neozbiljne karijere” bio još u 80-ima sa bendom Novi Fantomi.

Drugu suprugu, odvjetnicu Ilinu, upoznao je na skijanju u Nassfeldu, a nama je priznao kako ga je osvojila razgovorom i pameću. “Ilina mi je itekako bila fizički privlačna, drugačija i zanimljiva u svakom pogledu. Meni je dan-danas jednako zanimljiva kao prvi dan,” rekao je.

Također je otkrio kako supruzi objasni priču iza svake nove pjesme. “Naravno da je svjesna da postoji ono što je bilo prije nje,” dodao je. O pisanju pjesama za sebe kaže da je kampanjac: “Za jednog profesionalnog autora trebao bih biti konstantniji.”