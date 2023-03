SANDI JE DOKAZ DA NE POSTOJI SAMO JEDNA ‘PRAVA LJUBAV’ U ŽIVOTU: ‘Sa svojim godinama sam zaljubljen u svoju suprugu, a u onim godinama bio sam zaljubljen u bivšu’

Autor: Dnevno.hr

Zvijezda hrvatske dance-scene 90-ih, Sandi Cenov, jedan je od onih glazbenika čije se stare pjesme i danas slušaju i na čijim se koncertima i danas uz pjesmu “Žena budi mi ti” mnogi muškarci ohrabruju zaprositi žene. Trideset godina duga samostalna karijera doživjela je brojne turbulencije, a danas uživa u plodovima svog rada, obiteljskom životu, u društvu supruge Iline i njihovo dvoje djece, sina Mikule i kćeri Zare, no isto tako svaki vikend ima koncert, tijekom tjedna radi i stvara nove pjesme u svom studiju, a ni hobija se nije odrekao. Čini se kao savršeno balansiran obiteljski život jednog glazbenika, koliko god to čudno zvučalo, stoga nas je zanimalo kako mu je to sve pošlo za rukom. Kako smo nakratko imali prilike upoznati njegovu suprugu Ilinu, a onda čuti Sandija kako govori o njoj, o njihovu upoznavanju, zajedničkim trenucima i putovanjima, čini nam se da je upravo ona glavna karika kojoj se mogu pripisati zasluge za život kakav danas vodi.

“Tata, on tebe zna, zna tko si”

Kako Sandijeva djeca danas imaju 13 i 16 godina, upitali smo ga kako se s njima slaže i je li strog roditelj. “Mi imamo kao jednu malu državicu unutar Hrvatske. Imamo “spiku” s njima otkad su mali bili i doživljavamo ih vrlo ozbiljno u smislu da imaju svoje zahtjeve, svoja mišljenja, sve raspravljamo. Imamo takav odnos da im štošta dopuštamo, ali nam i sve govore, od toga s kim su bili, što su radili nadalje”, kazao je pjevač i otkrio kako zapravo njegova djeca nisu svjesna kakva je zvijezda njihov otac bio 90-ih.

“Ja im objašnjavam da sam svoju karijeru na neki način zamrznuo zbog njih, ali nemaju takvu sliku mene. Prije nekoliko godina bili smo u Crikvenici na moru. Ja sam šetao sam i dotrčao mi je mali sav blijed. Govorio mi je da je nekakav najjači influencer u blizini, nešto je snimao. I kasnije smo mi prolazili pokraj njega, on me pogledao i viknuo: “Sandi Cenov, mogu li se ja doći slikati s vama?” Cijeli dan me mali gledao i govorio: “Tata, on tebe zna, zna tko si”. To mi je bilo baš fora. Naravno da sam ih ranije upoznao sa Severinom, Ninom Badrić, s hrpom javnih osoba, političara, ali nemaju tu percepciju tko je njihov tata bio 90-ih. Ja sam njihov tata i to je to.





Njima je teško objasniti kako sam kotirao 90-ih. Ja sam njihov tata i to je to. Generalno sad djeca nemaju idola, što po meni nije dobro. Ja sam imao idole, gledao i pratio njihove karijere, i zamišljao sebe na tom putu. Krčio sam si put koračić po koračić. Danas klinci nemaju više postere po zidovima, nemaju idola, a trebali bi ih imati za pogled u zdravu budućnost.

Trenutno su interesi vezani uz količinu novaca. Pokušavam djeci objasniti da nikad ne gledaju kako doći do novaca već da rade nešto iz strasti, svojih uvjerenja, a onda će novac od toga doći. Klinci danas gledaju kako doći do novaca na brzinu, a ne studirati jer tu nema novaca. Moraš izabrati studij jer te upravo to zanima. U doba kad sam se ja počeo baviti glazbom, mene uopće nije zanimalo kojim će autom Jura Stublić doći. Mene je zanimala muzika, a danas je samo bitno u čemu ćeš doći, kako ćeš izgledati”, govori nam Sandi.

“Supruga Ilina je meni dan-danas jednako zanimljiva kao prvi dan”

Njegova ljubav prema adrenalinu i motorima sve ove godine nije išžela, a u vožnjama uživa i njegova supruga Ilina, no kaže, ljubav prema brzini i motorima nije ono čime ga je osvojila.

“Osvojila me razgovorom i pameću. Upoznali smo se na skijanju u Nassfeldu. To je bila jedna velika ekipa. Našli smo se, u isto vrijeme, pod istim zvijezdama, na istome mjestu. Nismo mogli prestati razgovarati i tada sam shvatio da je to to. Ono kad upadate jedno drugomu u riječ… Ilina mi je itekako bila fizički privlačna, drugačija i zanimljiva u svakom pogledu. Meni je dan-danas jednako zanimljiva kao prvi dan. Zahvalan sam nebesima što se ta strast nije izlizala. Mislim da je u vezi jako važno da prihvatite partnera onakvog kakav jest. I da ga ne krojite i ne mijenjate po sebi, jer to je neminovno put u propast veze”, govori nam Sandi.

“Naravno da je supruga svjesna da postoji ono što je bilo prije nje”

Sandi prije ljeta planira izbaciti i novu pjesmu, a tema iste je ljubavni trokut, otkriva nam. Na tu temu potaknule su ga priče prijatelja i poznanika. Navodi i kako su teme njegovih pjesama ostale iste, no da misli kako danšanja mladež ima manjak emocija. “Zaljubljivanje, prava romantika, to je iščezlo. Mislim da današnji klinci ne mogu shvatiti te ljubavne pjesme, nisu to proživjeli”, rekao nam je Sandi koji dodaje kako inspiraciju za nove pjesme pronalazi i u supruzi.

Upitan zna li za svaku priču koja se nalazi iza njegovih pjesama, Sandi nam iskreno govori da sa suprugom rado dijeli sve priče iza pjesama. “Naravno da je svjesna da postoji ono što je bilo prije nje, ali znam i jako dobro slušati prijatelje pa je zadnja pjesma koju sam napisao zapravo dio priče prijatelja”, otkriva Sandi.

Sandi je bio u braku s Brankom Bebić Krstulović koju je zaprosio pjesmom “Žena budi mi ti”. Upravo je ta pjesma postala jedna od glavnih pjesama brojnih prosidbi kasnije. Upitali smo ga, smatra li da nisu točne tvrdnje kako u životu postoji samo jedna prava ljubav, kazao je:









“Definitivno. U to sam siguran. Ja se tu jako povodim jednom najpametnijom narodnom poslovicom koja kaže sve u svoje vrijeme. Stvarno mislim da neka zrelost određuje neke prioritete, kao i neke sekundarne stvari. Čovjek mora biti u skladu sa svojim godinama i onda je sve u redu. Sa svojim godinama sam zaljubljen u svoju suprugu, a u onim godinama bio sam zaljubljen u bivšu suprugu. Tako to ide s godinama”, kazao je Sandi i otkrio jedan vrlo zanimljiv detalj.

Naime, supruga Ilina mlađa je od njega 12 godina, a pjevaču je posebno fora što je slušala njegove pjesme u osnovnoj školi, no tada ih je posvećivala nekim drugim ljubavima.

“Fora je to što je ona u osnovnoj školi slušala moje pjesme i posvećivala ih nekim tadašnjim ljubavima. Da joj je netko tada rekao da ću ja biti njezin suprug, vjerojatno bi to smatrala najluđom i najmaštovitijom šalom. Ali eto, tako se nekako to u životu dogodilo”, zaključio je Sandi.









Osim nove pjesme koji očekujemo uoči ljeta, Sandi je najavio i da priprema pravi spektakl u Karlovcu, a otkrio nam je i kako planira obilježiti 30 godina dugu karijeru.

“U Karlovcu će biti moj veliki koncert na otvorenom u travnju, u sklopu rallyja Quattro River. Veselim se dvostruko jer ću ondje imati svoj koncert, a i vozit ću spomenuti rally. Zanimljivost je da će mi suvozač biti naš proslavljeni MMA borac, Igor Pokrajac, kojemu će to biti vatreno krštenje u rally sportu.

Imam puno dogovora za ljeto, ali se nadam da ću na jesen napraviti turneju i obilježiti 30 godina karijere jednim velikim koncertom u Zagrebu, pa u Splitu, Rijeci i Osijeku. Veliki koncerti donose i velik stres, ali moja publika je zaslužila da zbog njih osjetim i malo stresa.

