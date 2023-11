Sandi Cenov u neočekivanom ljubavnom trokutu: Zovu je hrvatskom Selenom Gomez

Pjevačka legenda Sandi Cenov 90-ih je godina prošlog stoljeća žario i palio hrvatskom ‘dance’ scenom. Njegovi hitovi iz tog vremena i danas su rado slušani, a u sretnom je braku već 17 godina.

Ovaj pjevač nedavno se našao u ljubavnom trokutu sa mlađahnom pjevačicom Hanom Mašić. Za sve one koji su se zabrinuli za stabilnost njegovog braka, straha nema – jer riječ je ipak samo o duetu u kojemu je obrađena ova osjetljiva tematika.





“Ma boli me za sve”

Naime, Sandi i Hana prije 10 dana snimili su pjesmu naziva ‘Ma boli me za sve’. Do sada je duet prikupio gotovo osam tisuća pregleda te je na dobrom putu da postane novi hit na sceni.

“Kome god sam je pustio od mojih poznanika, velika većina: o, pa ovo kao da je za mene, tako da je očito to u Hrvatskoj vrlo raširena tema, pa eto ja sam se drznuo to kroz pjesmu ispričati, jedino je važno da te taj netko ljubi, a ostalo je irelevantno,” iskren je bio Sandi u razgovoru za In Magazin.

Laskava i opravdana titula

A zauzetu ženu u spotu je utjelovila talentirana Hana Mašić. Mediji su je prozvali ‘hrvatskom Selenom Gomez’, što je istovremeno i laskava i opravdana titula. Hana se inače natjecala i na Dori, a Sandi je znao da je ona pravi izbor za njegovu novu pjesmu.

“Hanu znam već neko vrijeme i pratim njezinu karijeru i uvelike me podsjetila na mene kad sam se počinjao baviti glazbom, pun života, pun energije, pun želje za uspjehom. Trebao mi je netko moderan za modernu pjesmu,” smatra pjevač.

Ovakav auto skoro nitko nema u Hrvatskoj

Osim Hane, jedna od glavnih zvijezda ovog spota bila je Sandijev limeni ljubimac. Naime, u spotu se pojavljuje i njegova Shelby Cobra, na našim prostorima vrlo rijedak auto. Štoviše, sam Sandi ističe kako su u Hrvatskoj navodno registrirana samo dva primjerka.

Podsjetimo, Sandi je nedavno izazvao pozornost javnosti progovorivši o jednoj od svojih ranijih suradnji. Pjesmu ‘Do tebe mi nema’ snimio je u suradnji sa Ivom Majoli, koja se u spotu uopće ne pojavljuje.

“Od silnih obveza, silnih putovanja, Iva nije stigla ni na jedan od tri dogovorena termina koja sam ja zakazao za snimanje spota. Znate kako to ide sa snimanjima spota, dođe cijela ekipa, režiser, svjetla, kamermani, čuda i onda ona tri puta nije došla pa sam ja već četvrti ili peti put odlučio ipak otići u studio i sam snimiti pjesmu i sam sam napravio spot,” otkrio je tada Sandi.