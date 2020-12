SANDI CENOV OTVORIO DUŠU: ‘Svi smo na rubu živaca, mjere kroje tako da njih ne bole! Nisam baš vidio da se netko od rukovodstva države odrekao svojih prihoda’

Autor: T.Š.

Pjevač Sandi Cenov ne miri se s činjenicom da nakon 20 godina duge tradicije koncerata na Božić u splitskom klubu Vanilla, ove blagdane neće provesti uživo sa svojom publikom. Zbog toga je najavio Instagram live božićni koncert kojeg će fanovima priuštiti iz vlastitog doma, a za Story.hr otkrio je i koliko ga ljuti cjelokupna situacija te kako je proveo godinu na izmaku.

“Svi smo već na rubu živaca od ove hoće-neće situacije”, kazao je Cenov.

Upitan kako je prihvatio novonastalu situaciju, za Story.hr je otkrio kako nije baš sve išlo glatko.

“Teško pitanje. Prije svega, shvatio sam da je i sad, kao što je to oduvijek i bilo, ruku na srce, situacija takva, da smo svi jednaki, ali su neki ipak ‘jednakiji’. Oni koji nam kroje ograničenja – za to uredno dobivaju svoju plaću. A mjere kroje tako da njih ne bole. Svjestan sam da je situacija jako ozbiljna i da su ljudski životi u pitanju, ali nisam baš vidio da se netko od rukovodstva države odrekao svojih prihoda u korist nekih koji su naprosto ugašeni u svom poslovanju. I to je ono što me baš ljuti u svom ovom kaosu. 2020. godina nam je svima pokazala kako smo ranjivi, ali pokazala je i tko je čovjek, a tko baš i nije. Idemo dalje, hvala Bogu da smo za koji dan u novoj, zaista vjerujem i boljoj, Novoj godini.

Upitan što će publika imati priliku čuti na božićnom live koncertu, kazao je kako nema poseban program.

“Bez plana i programa sam. Kad uzmem gitaru, glazba sama izlazi iz mene, pa će tako biti i za Božić navečer. Koliko raspolažem informacijama, prvi sam svojedobno još u ožujku napravio taj live koncert da razbijem nagomilanu depresiju koja je sve nas zahvatila, pa su reakcije nakon tog koncerta bile sjajne. Božić je. Najdivnije doba godine. Za toplinu oko srca, a svi smo doma. Pa ako tu toplinu želite podijeliti, u 20 sati na Božić svi na Instagram live.”, otkrio je Sandi za Story.hr