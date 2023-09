Sandi Cenov opleo o Tončiju Huljiću: ‘Ne zanimaju me klanovi’

Još 90-ih godina prošlog stoljeća, Sandi Cenov je harao hrvatskom dance-scenom, njegovi hitovi iz tog vremena i danas plove eterom, a uz pjesmu “Žena budi mi ti” brojne žene i danas pristaju na brakove.

Trideset godina duga samostalna karijera doživjela je brojne turbulencije, a danas Sandi uživa u plodovima svog rada, obiteljskom životu, u društvu supruge Iline i njihovo dvoje djece, sina Mikule i kćeri Zare, no isto tako svaki vikend ima koncert, tijekom tjedna radi i stvara nove pjesme u svom studiju, a ni hobija se nije odrekao.

“Vrijeme novog Sandija, zadnjeg romantika”

Naletjeli smo na njegov intervju iz Studentske Panorame iz 1997. godine. “Vrijeme novog Sandija”, vrišti s naslova, ‘povratak zadnjeg romantika’ spominje se u tekstu.





Sandi nam je u nedavnom intervjuu priznao da je i danas pravi romantičar, a potvrdila nam je to i njegova simpatična supruga Ilina.

Od te davne 1997. do danas, čini se da se naš Sandi nije nimalo promijenio, ali neka razmišljanja zanimljivo je promatrati unutar današnjeg vremena.

Naime, danas Sandi kritizira kako su ‘cajke’ preuzele i domaću glazbenu scenu, dok je onda bila nešto drugačija situacija.

“Tih godina, ’92.-’94., naša je scena još bila rame uz rame sa svim europskim i svjetskim glazbenim scenama, dok mi se sad čini da malo kasnimo. Nažalost, zato što su ljudi osudili ono što je kvalitetno i komercijalno, to im je bezveze zato što to kao svi slušaju, pa nećemo mi više to, idemo tražit neka alternativna rješenja, meni se čini da više nismo u toj mjeri europski kao što smo bili ’93.”, govorio je Sandi koji je već tada iza sebe imao brojne nastupe diljem Europe, ali i u Americi.









Epitet “bivše estradne zvijezde”

Sandi je tada govorio i o pauzi nakon što je izdao tri albuma i tome kako su ga novinari nazivali ”bivšom estradnom zvijezdom”.

“To je tako, kad se netko strašno popne i onda ga malo nema, odmah je bivši. Ja sam od novinara i muzičara slične stvari slušao i za Alena Vitasovića. Ljudima nije baš jasno zašto je netko uspješan, a drugi nije.

Novinari su to uzeli na zub jer su si dali nekakvo pravo na mene. U početku karijere su me mnogi uzdizali i sad ti isti misle da su me oni napravili, a to nije istina, jer me napravila publika. Imaju i producenti i manageri udjela u mom uspjehu, ali publika je ta koja je digla ‘Ljubav za sve” i sve ostale pjesme, jer ja sam prvi ugovor išao potpisati tek nakon što se pjesma dogodila. Novinari su krivo shvatili jednu moju rečenicu kad sam rekao da ne volim ljude bez ideala, oni su to shvatili kao atak na njih pa je zato sve to tako ispalo”, iskren je bio Cenov.









U to vrijeme šuškalo se da je za Sandija zainteresiran Tonči Huljić te da će prekinuti ugovor sa Zoranom Škugorom, tada jednim od najpoznatijih estradnih menadžera.

“Da, priča se, i nismo ga još produžili jer smo na jednom takvom nivou povjerenja da nam to i ne treba”, rekao je glazbenik i pojasnio: “To su novinari nešto zakuhali da se Tonči Huljić raspituje, no mislim da od takve suradnje neće biti ništa, ne zanimaju me klanovi. No, stvarno me oduševilo par stvari koje su on i supruga napravili za Doris i Olivera, to mi je mrak, to mi je izvrsno, mislim da su to neke vječne pjesme, i rado bih u svom repertoaru imao neku takvu, to ne krijem”.

Upitan za tadašnju konkurenciju Petra Grašu i Giuliana, Sandi je komentirao: “Oni su u svakom slučaju jedna zdrava konkurencija, i to mi je čak drago, jer nema toga na svijetu prije koga ili iza koga bih se ja bojao izaći na binu, čini mi se da sad ima dosta kvalitetnih pjevača i da polako počinju otpadat oni nekakvi smiješni, a publika je samo jedna jedina za cijelu konkurenciju. Ja sam svjestan svojih mogućnosti, znam što mogu, nije me strah realizirati ni neki duet, evo već par godina nešto dogovaram s kolegom Massimom Savićem.”

