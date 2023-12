Samohrana majka plakala jer djeci ne može priuštiti Božić: ‘Neodrživo je uz ovu plaću’

Autor: I.D.

Abbie Palmer (30) iz Engleske podijelila je video na TikToku u kojem izražava svoje nezadovoljstvo prema vladi britanskog premijera Rishija Sunaka i drugim engleskim zastupnicima zbog njihova “luksuznog načina života”, dok većina građana jedva sastavlja kraj s krajem. Na društvenim mrežama je podijelila emotivni video u kojem je zaplakala, otkrivajući da još uvijek nije u mogućnosti pružiti svojoj djeci Božić kakav zaslužuju, zbog financijskih poteškoća.

Kao samohrana majka dvoje djece, radila je puno radno vrijeme kao voditeljica korisničke službe. Unatoč tomu, jedva uspijeva prehraniti svoju djecu, koja imaju 12 i 6 godina, s mjesečnom plaćom od otprilike 1958 funti (2264 eura) ili godišnjim primanjima od 23.500 funti (27.175 eura). Naravno, takva plaća u Hrvatskoj je debelo iznad prosjeka.





Tvrdi da joj 700 eura nije dovoljno za preživljavanje

Abbie je objasnila da je trenutno na bolovanju jer sumnja da ima anemiju. Međutim, izrazila je i svoj strah od odlaska liječniku zbog mogućnosti potrebe za lijekovima, za koje smatra da si ih ne bi mogla priuštiti.

S obzirom na brzo približavanje Božića, Abbie je izjavila da je bila prisiljena napustiti jednu trgovinu jer nije mogla priuštiti namirnice koje je planirala koristiti za blagdane. Tvrdi da joj ostaje samo 600 funti (oko 695 eura) mjesečno nakon podmirenja svih računa, što nije dovoljno za preživljavanje.

Ova majka dvoje djece izjavljuje da obično troši 300 funti (oko 347 eura) po djetetu za Božić, ali ove godine je morala smanjiti taj iznos na 100 funti (oko 116 eura) za oboje djece.









“Dok sam bila u Aldiju, razmišljala sam o tome kako bih inače u ovo doba godine mogla opskrbiti ormariće božićnim poslasticama kao što to čini moja mama. No, odjednom sam shvatila da to neću moći učiniti ove godine. Iako ne kupujem na rate ili na dug i živim unutar svojih mogućnosti, to i dalje nije dovoljno”, izjavila je.

‘Ja nemam čak ni minimalnu plaću’

Abbie ističe kako je “sramotno da zastupnici zarađuju visoke iznose i imaju brojne beneficije, dok energetske tvrtke nastavljaju ostvarivati ogromne dobiti, a toliko ljudi prolazi kroz teške trenutke”.