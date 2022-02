‘SAMO SAM POČELA PLAKATI’ Franka Batelić otkrila do sad nepoznate detalje: ‘Dali smo sve što smo mogli’

Autor: T. P.

Franka Batelić nastupala je na Eurosongu 2018. godine te je tad ostvarila najgori rezultat ikad za Hrvatsku na tom prestižnom glazbenom natjecanju. Osvojila je 17. mjesto u polufinalu od ukupno 19 pjesama. U intervjuu za InMagazin progovorila je kako se osjećala nakon tog neuspjeha i otkrila do sad nepoznate detalje.

‘To je stvarno ogroman stres i sjećam se samo momenta kada sam sišla s pozornice, samo sam počela plakati, valjda od tog silnog pritiska i napetosti’, iskreno je odgovorila Franka te nadodala kako joj je žao što pjesma ‘Crazy’ nije postigla uspjeh kakav su mnogi očekivali.

Smatra da je dala sve od sebe na eurovizijskoj pozornici, no da ima prilike ponavljati nastup, nešto bi i promijenila. S ponosom gleda na tu uspomenu i smatra da joj je predstavljanje Hrvatske na Eurosongu pomoglo u glazbenoj karijeri.

‘Naravno da je, naravno da očekuješ uspjeh u bilo čemu što radiš u životu, ali kažem, mi smo dali sve što smo mogli. Za mene je bio stvarno ogroman uspjeh biti tamo i mislim da sam stvarno odradila dobar posao. Na to sve ne gledam uopće kao neuspjeh jer se nakon toga toliko super stvari dogodilo. Zapravo je to za mene bila odskočna daska, hajdemo to tako reći’, otkriva pjevačica.

Franka je bila jedna od voditeljica ovogodišnje Dore. No, na pozornici nije samo vodila već je pjevala i plesala. Odgovorila je na pitanje je li joj takav angažman na HRT-u bio zahtijevan.

‘Stvarno je. Nisam očekivala da će mi takav stres ovo stvarati. Sve uvježbaš i onda dođeš na tu pozornicu i to je to. Ima svega, od presvlačenja kostima, triput sam se presvlačila, imala sam svoj show program, sve je bilo energetski napeto’, ispričala je u intervjuu.

Franka već ima spreman album, a za objavu čeka bolju pandemijsku situaciju kako bi pjesme mogla otpjevati na većem koncertu.