Samo jedna pjesma Zdravka Čolića je posvećena stvarnoj ženi: ‘Po tebi sam je nazvao’

Autor: M.T.

Zdravko Čolić već desetljećima osvaja srca publike diljem regije, posebno ženskog dijela publike. Njegova popularnost proteže se kroz generacije, od najmlađih do najstarijih obožavatelja. Čolićeva impresivna diskografija sadrži brojne hitove, a ono što se često ističe su pjesme sa ženskim imenima u naslovima, što je postalo njegov zaštitnički znak.

Kroz svoju bogatu karijeru, Čolić je izdao mnoge pjesme koje nose imena žena, kao što su “Ruška“, “Zvao sam je Emili“, “Ajde, ajde Jasmina“, “Esma“, “Jedne zime sa Kristinom“, “Angela” i “Milena“. No, za razliku od drugih umjetnika, poput Leonarda Cohena, Čolić nikada nije skrivao ni radosti ni tuge koje ljubav donosi.

Iako su mnoge njegove pjesme posvećene ženama, Čolić je otkrio da nijedna od njih nije inspirirana stvarnim osobama, osim pjesme “Kristina”. Ovu pjesmu posvetio je Kornelije Kovač svojoj kćeri Kristini Kovač, a ona je već desetljećima omiljena među Čolićevim obožavateljima. “Kristina” se nalazi na njegovom drugon albumu “Ako priđeš bliže” iz 1977. godine i dalje osvaja publiku svojim bezvremenskim šarmom.

View this post on Instagram A post shared by Kristina Kovac (@kristinakovac43)









‘Svatko od nas ima svoju Kristinu’

Pjesma o Kristini na Youtube-u broji preko 6 milijuna pregleda te se ondje mogu pronaći i nedavni komentari, premda je objavljena prije 11 godina. “Čolini bezvremenski hitovi. Njegovu glazbu puštam djeci. Znati što je prava glazba, bezvremenska. Pjevamo zajedno, uživamo, u lijepim melodijama.”, “Dragi moj Zdravko, imam kćer Kristinu, po tebi sam je nazvao”, “Svatko od nas ima svoju Kristinu”, samo su neki od komentara ispod objavljene pjesme.

Kornelije Kovač, legendarni je srpski skladatelj, pijanist i aranžer, godine 2022. napustio je ovaj svijet. Glazbom se bavio od ranog djetinjstva, a prvu skladbu “Pusti pločnici” napisao je s 14 godina. Tijekom svoje karijere surađivao je s mnogim velikim imenima, uključujući Zdravka Čolića, Oliveru Katarinu, Nedu Ukraden i Lepu Brenu. Iza sebe je ostavio bogatu glazbenu ostavštinu i neutješne kćeri Kristinu i Aleksandru, kao i sina i kćer iz drugog braka.

Kristina Kovač, kći Kornelija Kovača, također je poznata glazbenica. U devedesetima je bila članica grupe K2 sa svojom sestrom Aleksandrom, a kasnije je nastavila solo karijeru. Njezina pjesma “Čaroban”, koju je otpjevala Nina, predstavljala je Srbiju na Eurosongu 2011. godine, čime je dodatno utvrdila svoje mjesto na glazbenoj sceni.









Zdravko Čolić rijetko govori o svom privatnom životu, ali je jednom prilikom podijelio detalje o svojoj obitelji. Posebno je ponosan na svoje kćeri, Unu i Laru. “Ponosan sam na svoju malu obitelj, dvije djevojčice, sada već djevojke. Žena se brine više. Kada bi bilo do mene, sve bih dopustio. Ona mene kritiziraju, ali to je tako. Ne mogu biti previše strog, to je nekako teško, u momentima mogu se malo uozbiljiti. Uglavnom sam popustljiv”, kazao je Čolić.