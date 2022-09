‘SAMO JE SMRT SIGURAN POSAO’: Održana 11. Grobarijada u Nišu, došli i iz Hrvatske: ‘Vozio sam lijes Miloševića, što je bilo unutra, ne znam’

Dvije stotine ljudi okupilo se danas u jednom niškom restoranu na slavlju ’11. Grobarijade’.

Maleni kolčići s natpisom događaja, te iste riječi na olovkama i upaljačima dijelili su se gostima.

Naime, danas su pogrebnici iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Bugarske i Grčke došli na odmor od mukotrpnog rada te da se u Nišu druže i vesele.





Grobari iz regije došli se opustiti u Niš

Domaćin slavlja bio je Nišlija Ivan Stanisavljević, iz pogrebne firme „Had“ koji je s osmjehom na licu, dočekivao goste koji su pristizali sa svih strana, piše Telegraf.

“Ovdje su predstavnici preko sto poduzeća koje se bave pogrebnim uslugama. Cilj nam je da se bolje upoznamo, da se zbližimo, porazgovaramo ali da i sebi damo oduška. 365 dana u godini smo na sahranama, po grobljima, pa je red da se i mi malo opustimo”, rekao je Stanisavljević. Istaknuo je da su riječi “samo je smrt siguran posao” ipak samo floskula, te da se radi o odgovornoj djelatnosti koja zahtjeva puno zalaganje.

Radiši je karijeru obilježilo što je vozio Miloševićev lijes

Među gostima je bio i Radiša, koji je čuvenu firmu “Drnda” vodio 25 godina prije nego što je posao prepustio sinu, a on se umirovio. Kaže. drago mu je da se okupljanja nastavljaju, a i sam je tri puta bio domaćin ‘Grobardijade’ te smatra kako je važno da se svi koji se tim poslom bave međusobno pomažu.

“Svi imamo iste probleme, nije lako svakodnevno dočekivati ljude koji su izgubili svoje najmilije, ne možete se distancirati u toj mjeri da ne sudjelujete u njihovom bolu. Bije nas glas da se enormno bogatimo, a ne uzima se u obzir da radimo 24 sata dnevno i to tako težak posao”, rekao je Mihajlović.

‘Pomogao sam u njegovom nošenju, ne znam što je bilo unutra’

Osvrćući se na svoju karijeru kazao je da ju je na neki način obilježilo to što je baš on vozio lijes pokojnog predsjednika Slobodana Miloševića.

“Osobno sam ga vozio do mjesta gdje je ukopan. Mnogo me je ljudi poslije pitalo da je li on zaista bio u kovčegu, nisam znao što da im kažem. Pomagao sam u njegovom nošenju, a što je bilo unutra, to ja ne znam. Ono što znam je da su mnoge mušterije tražile baš to vozilo u kojem je bio pokojni predsjednik”, prisjeća se Radiša.









Dalibor Dusper u Niš je stigao iz Splita a njegov kolega Jakop Kevin iz Šibenika. Obojica su kazali da iste muke muče svi koji se bave pogrebničkim poslom i izrazili želju da i oni budu domaćini „Grobarijade“ u svojoj domovini.

Na vrhuncu večeri u salu je stigla torta u obliku mrtvačkog kovčega, zasvirao je posmrtni marš, ugašeno svjetlo i zapaljen tamjan. Da atmosfera ne pređe u morbidnu pobrinuli su se konobari koji su zapalili pirotehniku i poslužili šampanjac.

“Grobari jadu” je domaćin današnjeg okupljanja Ivan Stanisavljević okončao predajom kolca svom kolegi iz Petrovca sa Mlave koji će sljedeće godine u ovom mjestu organizirati dvanaesto okupljanje pogrebnika.