‘SAMO BIH UPOZORIO’ Kod umirovljenice Ines natjecatelji u palačinkama ‘gricnuli’ ljuske od oraha, kaznili je zadnjim mjestom

Autor: Dnevno.hr/T. P.

Umirovljenica Ines bila je domaćica u ‘Večeri za 5 na selu‘ iz Velike Gorice i okolice. Ines inače živi u Zagrebu, no kandidate je ugostila u svojoj vikendici u Donjem Dragonošcu.

Za goste je pripremila predjelo naziva Iz dubine mora, glavno jelo Jadranska rapsodija i desert Eksplozija okusa. Predjelo je svima bilo ukusno za razliku od rižota od liganja koji je i domaćici bio neslan, a i palačinke nikome nisu bile dovoljno slatke tako da je Ines dobila tek 29 bodova i smjestila se na posljednje mjesto na tablici.

Domaćica je vesela dočekala goste i ponudila ih šibenskom lozom i orahovcem. Silvio je probao lozu i bila mu je dobra dok su dame pohvalile orahovac. Nakon zdravice počeli su s predjelom – salatom od hobotnice. ‘Ne volim baš hobotnicu, ali mogu reći da još nisam jeo tako finu; bila je mekana i sočna. Meni je bilo super’, rekao je Silvio, a i Ružici je bila jako dobra. Fina je bila i Goranu, no Jadranki, koja je prvi put jela hobotnicu, nije baš odgovarala jer joj je bila gorka.





Druženje se nastavilo uz rižoto od liganja i salatu od matovilca, rikole i maslačka. Jadranka je i za ovo jelo imala iste zamjerke – i salata i rižoto bili su joj gorki, a i Silvio nije bio pretjerano oduševljen, no on je već rekao da nije ljubitelj morske hrane. ‘Inače jako volim rižoto od liganja, no danas mi se nije svidio – nije mi bilo ni dosta slano i začinjeno’, dodala je Ružica.

Za desert je domaćica poslužila palačinke s orasima, a najviše su se svidjele Goranu koji inače ne jede slatko. ‘U palačinkama stvarno nije bilo šećera, bile su malo bezlične’, rekao je Silvio, a s tim su složili i ostali gosti. Također, gosti su u palačinkama pronašli ljusku od oraha, na što je jedan od natjecatelja upozorio.

Poslije večere Ines je gostima pročitala jednu svoju priču za djecu, a nakon poklona za goste, uslijedilo je ocjenjivanje. Goran je i današnjoj domaćici dao desetku jer mu je sve bilo odlično, Ružica se odlučila za ocjenu sedam jer joj se nisu svidjeli glavno jelo i desert, a najkritičniji gosti bili su Jadranka i Silvio koji su dali ocjenu šest. Jadranki su predjelo i glavno jelo bili gorki, a palačinke neslatke, a Silvio je rekao: ‘Zbog hobotnice dajem šest jer je bila jako dobra, ali palačinke nisu bile slatke i nije mi odgovarao rižoto.’