Šamarao Srbina i izbacio muslimansku obitelj s plaže: Užasnuo odgovorom na pitanje zašto je to napravio

Autor: Z.S.

Skandalozan događaj iz iz Crne Gore ovih je dana privukao pozornost srpskih medija. Naime, prije par dana ponašanje vlasnika bara i plaže u blizini Utjehe u Crnoj Gori zgrozilo je tamošnju javnost. Naime, on se raspravljao s jednom ženom i izbacio je s plaže zato što se kupala u hidžabu. No, to nije jedini slučaj ovakvog nasilničkog ponašanja. Nedavno je, također, udario radnika iz Srbije. Novinarka Kurira kontaktirala je D. Đ., koji je, kako pišu, potvrdio svoje pravo lice.

Pale teške riječi

Umjesto da uljudno odgovori na pitanja koja mu je postavila povodom optužbi o njegovom ponašanju, on je novinarki sasuo niz uvreda koristeći u najmanju ruku neprimjeren rječnik

Kako piše Kurir, pitali su ga zašto je udario mladića iz Srbije sedam puta i zašto mu nije isplatio cijelu plaću, a odgovor su prenijeli u cijelosti:





“J*** vam majku, govna jedna. Da ti dam 50 eura klošarko.”

Kurir nadalje navodi da je poruku je primio i pročitao jučer oko 14 sati, a odgovorio je navečer oko 22 sata.

Mladić sve otkrio

Uz to objavili su svjedočanstvo mladića D. M. (21) koji je 3. srpnja počeo raditi kod njega. On je iznio teške optužbe protiv bivšeg šefa.

“Isplatu za prvi mjesec sam trebao dobiti 3. kolovoza, nakon 20 dana rada dao mi je 500 eura, a trebao je isplatiti još 800 eura. Radio sam 13 sati svaki dan, a 3. kolovoza su imali obiteljsku proslavu i nisam htio ništa pitati o plaći. Sutradan, prema kraju smjene, prijatelj mi je rekao da je gazda rekao da nam neće dati novac kao jamstvo da ćemo ostati raditi”, ispričao je i otkrio kako se obratio gazdi povodom toga i rekao mu je da ne vjeruje da će mu isplatiti plaću.









“U bijesu sam se ustao i otišao, sutradan se nisam pojavio na poslu. Prijatelj mi je poslao poruku da mu je gazda rekao da je bolje da se ne pojavljujem i da će biti problema. Otišao sam taj dan, to je bilo 5. kolovoza popodne i čovjek je krenuo prema meni. Rekao sam mu ‘Dobar dan, gdje su mi pare?’, on je bacio metlu i i opalio mi šamar. Krenuo me izbacivati iz lokala pred svim gostima i zaposlenicima. Izdržao sam sedam šamara, nisam želio reagirati. Želim ga tužiti i želim da mi vrati novac koji sam zaradio”, kazao je mladić te istaknuo kako ga je D. Đ. vrijeđao i govorio “Makni se, stoko, makni se, sramoto!”

Policija ga odbila

“Zvao sam policiju, koja nije željela doći na mjesto događaja, već su me zvali da dođem do postaje. Otišao sam na razgovor, nakon čega sam išao liječniku. Prijavio sam sve i konzulatu u Herceg Novom i ambasadi u Podgorici. Za 13 sati rada sam dobivao samo jedan obrok, jednom sam se čak i otrovao od neke pljeskavice koju su nam dali”, tvrdi D. M., koji je rekao i da su bili smješteni u očajnom smještaju, te da su tražili drugi.

“Otišao sam kod njega raditi s prijateljem i djevojkom, mi smo tražili drugi smještaj. Prvo su rekli da će nam oni naći, a onda je to bilo preskupo. Potom smo mi ponudili da sami nađemo i našli smo smještaj za dvoje za mjesec dana 280 eura, a gazda je rekao da neće platiti, već je dao samo dio, 140 eura. Otišao sam u drugu državu raditi, trebao bi biti zaštićeniji nego u Srbiji, ovo se nikako ne bi smjelo događati”, zaključio je.

Prije nekoliko dana pak na društvenim mrežama pojavila se snimka čije je glavni akter upravo D. Đ., vlasnik bara i zakupac plaže. Njegovo ponašanje zgrozilo je sve jer je nakon rasprave s muslimanskom porodicom izbacio samo zato što se žena kupala u hidžabu.

Nije prvi put

Kako je za Kurir ispričao mladić D. M. gazdi to nije prvi put da izbacuje muslimanske porodice sa plaže.

Incident izbacivanja obitelji s plaže izazvao veliku prašinu i kritike javnosti, navodi Sandžakpress, koji je opisao kako je obitelj došla na plažu kako bi uživala u sunčanju i morskim radostima.

“Međutim, situacija se naglo pogoršala jer je vlasnik plaže intervenirao i pokazao netoleranciju prema nošenju hidžaba. Na snimci se, navodi se, jasno čuje rasprava između vlasnika plaže i porodice, tijekom koje je vlasnik izjavio: 0Zato što mrzim muslimane’. Ovakva izjava izazvala je oštru reakciju prisutnih i izazvala negativne komentare na društvenim mrežama. Kako su mnogi ukazali, plaža Rocky beach često privlači posjetioce iz muslimanske zajednice, posebno Bošnjake i Albance. Negativan odgovor na vlasnikov postupak ukazuje na zabrinutost zbog moguće diskriminacije i netolerancije prema vjerskim manjinama “, objavio je Sandžakpress.